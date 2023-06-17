陸軍官校睽違23年正步操演　新版「劈槍姿、雙手端槍」受矚

▲陸軍官校正步連16日在黃埔校慶上踢新版正步。（圖／讀者提供）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍官校昨（16日）舉辦「黃埔建軍暨陸軍軍官學校建校99週年校慶」，由國防部長邱國正主持校慶典禮，依序分列式由巨幅國旗展旗、官校各時期服飾車隊、校友連、各軍事院校、陸軍機步234旅與官校正步連等部隊進場，意在展現「三軍一體、同根同源」與「踵武前賢、世代相承」的黃埔精神。

此次部隊進場受矚目的橋段之一，是陸軍官校連踢新版正步。根據司儀介紹，這是黃埔軍校睽違23年，配合國防部新修訂的正步準則，重新開始的正步操演。舊版正步為單手托槍，另一手前後擺動，而新版正步則為持劈槍姿進場後，於行進間變換成雙手端槍。

只是俄羅斯、中國大陸、北韓、古巴等國士兵踢正步時，也有類似劈槍轉端槍的動作，因此引發外界質疑。陸軍官校表示，新版踢正步是國防部政策，陸軍官校是依照既定的基本教練準則操作。

國防部說，正步為「國軍基本教練」項目之一，目的在訓練官兵熟習軍事動作，養成軍紀嚴肅、精神鞏固、意志堅定的軍隊。檢閱部隊正步訓練，除可提升官兵榮譽及向心力，亦可培養團結合作、行動一致之精神，為戰力奠基。

至於新版踢正步被認為模仿解放軍，國防部先前已表示，國軍配合T-91步槍、戰鬥個裝等新式裝備配發，刻正以實戰化訓練為著眼，針對正步訓練的持槍方式、著裝及程序等實施研討，以修訂相關準則，網傳「正步走法模仿解放軍」並非事實。

▼大陸維和部對方隊。（圖／記者任以芳攝）