退將陳廷寵批國軍腦袋空空「零戰力」　吳斯懷：訓練落差需補強

▲陸軍退役上將陳廷寵參加「黃埔建軍/建校迎百年」系列慶祝活動啟幕式。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前陸軍總司令陳廷寵2020年稱國軍戰力幾乎是「零」，近日接受陸媒專訪再度唱衰，稱就算兵役恢復為1年戰力還是「零」，引發宣然大波。國民黨退將立委吳斯懷今（18）日幫陳廷寵緩頰，稱陳對現在國軍官兵有所期許，並認為義務役的訓練是有一點落差，需要盡快補強。

陳廷寵近日接受陸媒「環球網」專訪，他稱在2年多前稱國軍戰力是「零」，現在兵役恢復成1年，「我想說戰力還是零」。他痛批，國軍訓練仍不扎實，「腦袋空空怎麼打仗？打仗不是有槍就可以打！」此話一出，再度引發宣然大波，民進黨立委蔡適應回批，自甘成為中國宣傳樣板，在國內也只會遭到不分政黨的唾棄。民進黨立委趙天麟也批，陳廷寵過去和吳斯懷一樣，都在北京人民大會堂聽訓，不意外會唱衰國軍。

針對外界的批評，吳斯懷今出席「黃埔建軍建校迎百年」活動，會前接受媒體聯訪對此表示，陳廷寵是他的老長官、老前輩，他的看法是心中有所感慨，過去軍隊訓練非常精良、精實，如今義務役的訓練是有一點落差，「我想他老人家是對現在國軍官兵有所期許」。

吳斯懷表示，倒不是認為現在訓練很差，而是有落差，需要盡快補強。他強調，現在總統蔡英文執政搞得兩岸兵凶戰危，所以希望部隊訓練是真正很精實，有新的武器裝備抵達，要能夠上手運用，才能夠嚇阻中共武力犯台。

吳斯懷也說，國民黨立法院黨團全力支持侯友宜選總統，不管區域還是不分區立委，一定動員所有的力量挺侯，並稱民進黨政府貪贓枉法，所以一定要政黨輪替，讓兩岸和平、讓青年獲得支持、讓女性獲得保障，大家都對侯友宜深具信心。