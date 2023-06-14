認全民國防手冊「敵我識別」共軍圖示未符現況　國防部：接受指正

▲國防部「全民國防應變手冊」教授敵我辨識。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部昨公布「全民國防應變手冊」，其內頁教導民眾如何透過國軍與共軍的迷彩服作「敵我辨識」，然有軍事粉專直指手冊中的共軍迷彩服圖示全部錯誤。對此，國防部今（14日）表示，考量照片使用授權等因素，手冊採取Q版圖示，呈現共軍服裝，期重點凸顯雙方迷彩圖樣差異，惟部分形式未符現況，國防部將邀集相關專業單位研議調修，虛心接受指正，以符合實況。

國防部13日公布的全民國防手冊中，透過告知陸軍、海軍／陸戰隊、空軍三軍種迷彩服的差異、階級類別、官科類別、識別名條、軍種類別、單位類別等物，教導民眾如何「敵我辨識」；內頁彩圖中，共軍服飾分為夏季作訓服（叢林）、冬季作訓服（荒漠）、蛙服（叢林）、作訓大衣（荒漠）等４種，其衣服右胸處會黏軍種胸章、右臂是軍種臂章，左胸則是識別名牌、左臂處繡有紅外線敵我識別反光臂張，另胸前則有二維條碼軍職識別牌。

但是臉書粉專「IDF 經國號」直言，「對岸國防部官網有範例給你抄，還能抄錯」，圖示四種識別敵軍的共軍迷彩樣式全部錯誤。該粉專指出，去年共軍三軍加武警，完成換裝21式迷彩／特勤作訓服，淘汰舊有的07式作訓服，而21式的特點是「迷彩不區分軍種」顏色，當然如要敵我識別，正確也應以21式作訓服為繪圖範例。

▲全民國防應變手冊中教授敵我辨識的共軍迷彩圖。（圖／翻攝國防部應變手冊）

根據「IDF 經國號」說法，手冊中圖示順序羅列的共軍服飾分：一、夏季作訓服（叢林），實為21式冬荒漠作訓服；二、冬季作訓服（荒漠），實為已淘汰的07式，21式沒有這種顏色；三、蛙服（叢林），實為07式叢林作訓服；四、作訓大衣（荒漠），實為07式海軍作訓服。

「IDF 經國號」也說，共軍「蛙服」並不是長手冊裡那樣，插圖只是把迷彩顏色換過而已，所配戴帽型也並非鴨舌帽而是圓盤帽；而手冊中的軍銜、臂章識別圖又與21式相符，但紅外線識別似乎未大量配發，所以結論是，這張敵軍識別圖裡聚集了四不像。

對於全民國防應變手冊敵軍服裝圖示有誤，國防部14日表示，考量照片使用授權等因素，手冊採取Q版圖示，呈現共軍服裝，期重點凸顯雙方迷彩圖樣差異，惟部分形式未符現況，國防部將邀集相關專業單位研議調修，以符合實況。

國防部也說，全民國防應變手冊於「編序」中，即說明歡迎各界提供意見，國防部虛心接受指正，將依需要滾動修正，使手冊更臻周延。