「全民國防應變手冊」實務規劃窒礙難行　民眾黨團：國防部盡快修正

▲張其祿（左起）、邱臣遠、陳琬惠出席民眾黨團16日記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

針對國防部13日公布的新版「全民國防應變手冊」，民眾黨立法院黨團今（16日）舉行記者會，指該手冊有多處錯漏甚至誤植，不少規劃實務上窒礙難行，呼籲國防部手冊盡快再次修正，編撰需更貼近戰時，提供民眾面對突發狀況的有效應變方案，平時也應強化網路韌性，建立緊急應變機制。

民眾黨團總召邱臣遠表示，新版手冊新增「辨識敵軍」圖示，卻出現誤植共軍舊式軍服，搭配新版軍銜、臂章，宛如「四不像」，令外界對國軍情蒐能力感到擔憂；儘管國防部事後強調「手冊將依需要滾動修正」，但民眾黨團仍呼籲應訂定明確期程，定時更新。

邱臣遠也指，此外手冊許多內容都需要上網查詢，對於戰時斷訊的應變作為，全動署稱將以「災難漫遊」應處，然而台灣基地台是公開資訊，若敵軍刻意打擊仍有癱瘓疑慮，建議加速推動低軌衛星，對於緊急情況同時上網的網路塞車也應進行壓力測試，確保戰時網路暢通。

邱臣遠說，針對戰時斷電的發電機設備，應提供更具可行性建議，鼓勵民眾購置；呼籲政府應全面盤點避難場所的實際量能，並妥善規畫相關配套。邱也提出3項建議：第一、強化地方政府、鄰里系統與社區組織等連結，加強宣傳，提升全民國防意識。第二、結合教育部，強化全民防衛教育、數位公民意識、假訊息防衛意識。第三、持續追蹤各界改善建議，滾動修正，才能讓全民防衛資訊更加完善。

民眾黨團幹事長張其祿則說，細看「全民國防應變手冊」內容，會發現許多規劃不夠充分，未能提供戰時「突發狀態」的有效應變方案，也無法增進民眾對國家安全威脅的敏感度，當前手冊多是政令宣導，無助提升國民對戰爭狀況的認識，更顯示國防部編寫手冊時，未足夠深入思考戰事爆發時帶來的實際困境及嚴峻挑戰。

張其祿指出，手冊在「心理戰與士氣」層面，應進一步提及如何透過教育和公共關係，提升士氣與對政府的信任；在「科技和創新」層面提到網路駭客攻擊，也要討論如何應對科技和創新帶來的安全威脅。除此之外，資源短缺等「環境變遷與國防」、生物恐怖主義等「非傳統安全威脅」的相關應對方式，未來版本都應多加論述。

立委陳琬惠直言，網路不通、伺服器不穩，手冊規劃將形同虛設。以俄烏戰爭的資安較勁與網路戰為例，凸顯台灣政府必須規劃一系列的應對措施，確保國防安全和公眾的基本通訊需求。

陳琬惠認為，政府部門平時要建立冗餘備援網路系統，確保主要系統若受到攻擊或過載可以立即切換，並定期進行網路安全演練、建立與民間企業合作機制；緊急時政府應提供定向通訊，啟動緊急通訊頻道和網路安全緊急應變機制，確保關鍵基礎設施通訊不中斷。