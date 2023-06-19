鹿耳門天后宮「天中辟邪」　攜手毒品危害防制中心反毒闖關慶端陽

▲台南市安南區北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮，今年與台南市政府毒品危害防制中心、安南區衛生所合辦「天中辟邪」慶端陽系列活動，攜手製作「平安˙健康」反毒祈福御守。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮，今年與台南市政府毒品危害防制中心、安南區衛生所合辦「天中辟邪」慶端陽系列活動，攜手製作「平安˙健康」反毒祈福御守，將於端午節當天，送給到廟祈福參拜的民眾，把平安、健康帶回家。

端午又稱「五日節」、「肉粽節」，是人們對於迎接夏日到來的共同記憶，俗云：「沒呷五日粽，破裘嘸通放」意謂冷熱反覆、陰晴不定的多變天氣，到了端午之後將逐漸穩定為夏季炎熱氣候，在歷經3年的新冠疫情反覆襲擊下，6月22日將迎來解封後的第一個端午佳節。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鹿耳門天后宮主任委員林瑞男表示，這是第5年與台南市政府毒品危害防制中心共同合作，有鑑於近日幼兒餵毒事件引發社會軒然大波，為加強民眾反毒及用藥安全意識，特別於活動當天，規劃相關宣導及親子闖關活動，現場備有豐富的小禮物贈送與參加的民眾，歡迎攜家帶眷一同來鹿耳門天后宮參拜開基鹿耳門媽，共度端午節慶。

此外，端午節當天上午9時到下午3時，廟內還有安排「跋文昌筆」、「乞午時水」及「端午立蛋」等傳統味十足的應景活動，凡當日到廟打卡並追蹤IG的信眾，均可獲得開基鹿耳門媽加持的「平安˙健康－反毒祈福御守」或「包中香包」（二擇一），歡迎民眾屆時蒞臨參拜索取，數量有限，送完為止，詳細活動辦法可上鹿耳門天后宮官網（http://www.luerhmen.org.tw/）或臉書粉專（https://www.facebook.com/luerhmen）查詢。