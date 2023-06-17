首宗USB線走私K毒！檢警抄6.4kg市價千萬　 檳榔攤成中轉據點

▲檢警破獲全台首宗以進口USB傳輸線夾藏毒品K他命。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

全台首件USB傳輸線藏毒案！陳姓男子將毒品夾藏在USB傳輸線包裝盒內，從馬來西亞進口201條傳輸線且重達6.4公斤K他命，更狡詐層層轉手領取毒品包裹，躲避警方查緝，經專案小組調查，日前先後逮捕陳姓主嫌及收貨的徐男、王男，全案依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署，陳姓主嫌已被法院裁定羈押。

刑事局指出今年4月間，關務署聯合偵三大隊，查出從馬來西亞寄出的「USB傳輸線」國際包裹，發現內藏毒品K他命6.4公斤，價值約千萬，立刻報請台北地檢署林婉儀檢察官指揮，組成專案小組深入追查。

▲運毒集團將毒品藏在USB傳輸線企圖闖關販賣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

深入調查發現，該運毒集團由41歲徐嫌收貨後，交付以檳榔攤為掩護之上手王嫌（37歲），再伺機將毒品上交給幕後主嫌陳姓犯嫌（31歲）；犯罪集團分工精細，利用層層轉手領取毒品包裹，以躲避警方查緝。

所幸案經專案小組詳細調查，層層抽絲剝繭，掌握該集團運毒模式及據點，於4月10日分別在新北市新店區、中和區逮捕第一層收件人徐姓犯嫌及第二層接運毒品的上手王嫌，經分析情資後查出幕後首腦，立即發動查緝，於本月7日在桃園市龜山區將第三層主嫌陳姓犯嫌拘提到案，全案依違反毒品危害防制條例移送北檢，複訊後聲押，主嫌陳男則遭法院裁定羈押。