布林肯訪北京只有司長級接機　分析：藉機羞辱美方

▲美國國務卿布林肯18日是5年來訪中最高層級的美國官員。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務卿布林肯18日抵達中國北京，是5年來訪中最高層級的美國官員。只不過外媒指出，布林肯受到的歡迎並不熱烈，中方僅安排司長級官員接機，停機坪未鋪紅地毯。部分觀察家認為，中方此舉是想要藉機羞辱美國外交官。

美媒Newsweek報導，布林肯18日上午抵達北京時，由中方外交部北美大洋洲司長楊濤與美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）接機，只有少數官員在場。

在美國生活12年的人權家Jennifer Zeng在推特指出，沒有紅地毯與歡迎人群，按照中國的標準與文化，這是蓄意羞辱。倫敦大學亞非學院中國研究中心主任曾銳生（Steve Tsang）表示，布林肯試圖重啟高層對話以減少美中關係進一步下滑的風險，他的到訪被北京視為對美國的讓步，除非他能提供一些北京認為有價值的東西來顯示美方誠意，否則這次出訪不太可能取得具體成果。

華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）在推特提到，中方派出較低級別的官員在機場接待布林肯，這可能是北京羞辱他的開始，但願不是。

Low level official met Blinken at the airport. May be the start of Beijing’s plan to humiliate him. Let’s hope not. https://t.co/CGJADBU6lf — Josh Rogin (@joshrogin) June 18, 2023

回顧其他國家外交官訪問中國的情景，依據中央社報導，美國總統歐巴馬政府時期的國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）2012年訪中期間，有類似級別官員相迎，也有紅地毯；到了歐巴馬第2任國務卿凱瑞（John Kerry）來訪時，中國派出同等級官員接機，無紅地毯。

布林肯是5年來訪中最高層級的美國官員，原定今年2月訪中，但因中國間諜氣球事件引發外交風波延後行程。布林肯18日與中國外交部長秦剛進行會談數小時，時長超出預期，但似乎未針對台灣、貿易及人權等爭議取得具體進展。一名美國官員稱雙方仍有嚴重歧見，但都表達希望維持穩定關係，秦剛也同意在彼此方便時訪美。

布林肯19日上午會晤中共中央外事辦主任王毅，各界均關注布林肯是否與習近平會面，若獲准與習見面，表明北京認為他此次訪問取得成功。知情人士透露，兩人預料將會見面，但尚未得到國務院證實。