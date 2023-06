布林肯訪北京只有司長級接機　分析：藉機羞辱美方

▲美國國務卿布林肯18日是5年來訪中最高層級的美國官員。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國國務卿布林肯18日抵達中國北京,是5年來訪中最高層級的美國官員。只不過外媒指出,布林肯受到的歡迎並不熱烈,中方僅安排司長級官員接機,停機坪未鋪紅地毯。部分觀察家認為,中方此舉是想要藉機羞辱美國外交官。

美媒Newsweek報導,布林肯18日上午抵達北京時,由中方外交部北美大洋洲司長楊濤與美國駐中國大使勃恩斯(Nicholas Burns)接機,只有少數官員在場。

在美國生活12年的人權家Jennifer Zeng在推特指出,沒有紅地毯與歡迎人群,按照中國的標準與文化,這是蓄意羞辱。倫敦大學亞非學院中國研究中心主任曾銳生(Steve Tsang)表示,布林肯試圖重啟高層對話以減少美中關係進一步下滑的風險,他的到訪被北京視為對美國的讓步,除非他能提供一些北京認為有價值的東西來顯示美方誠意,否則這次出訪不太可能取得具體成果。

華盛頓郵報專欄作家羅金(Josh Rogin)在推特提到,中方派出較低級別的官員在機場接待布林肯,這可能是北京羞辱他的開始,但願不是。

Low level official met Blinken at the airport. May be the start of Beijing’s plan to humiliate him. Let’s hope not. https://t.co/CGJADBU6lf