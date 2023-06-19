布林肯訪華成敗黃金標準？　陸官媒：回到兩國元首峇里島達成共識

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外交部長秦剛。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國國務卿布林肯18、19日展開為期兩天的訪華行程。中國國務委員兼外長秦剛昨18日下午會見布林肯，雙方就中美總體關係，雙方關心的重要問題進行長時間坦誠、深入、建設性溝通。外界也觀望是否成為中美有望破冰第一步？陸官媒《環球網》今刊出社評也點出先決條件，布林肯此行是否落實推動中美關係回到兩國元首在峇里島達成的共識，將是判斷布林肯訪問成功或失敗的黃金標準。

《環球網》今上午刊登一篇社評，該文章標題是《布林肯訪華成功與否有個黃金標準》。內文首先肯定，雙方經過長時間深入溝通，達成數項共識，包括共同落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，保持高層交往，繼續推進中美關係指導原則磋商等。

社評稱，這是美國國務卿時隔近5年首次訪華，也是拜登政府首位內閣官員訪華，這次訪問的「一波三折」，本身就凸顯了中美關係眼下高度複雜和困難的處境。

社評指出，與外界的高度關注相比，無論是美國方面、中國國內還是國際輿論，此前普遍對布林肯訪華取得成果的期望值不高。「中國互聯網上的民間輿論對此訪的期待值也不高，這很容易理解，任何國家在遭受美方這樣持續的打壓後，期待低都是很正常的。」

社評表示，儘管各方對布林肯訪華取得突破的「預期很低」，但對中美雙方維持「底線」仍抱有期待。中美關係雖然到了「建交以來的最低谷」，雙方在一些關鍵問題上依然存在共識，否則布林肯訪華很難成行。

社評再次強調，兩國元首去年11月的峇里島會晤集中體現了這些共識，也是中美關係保持穩定的根本指導。也正因為有這樣的指導原則，兩國仍然能夠在關係低谷中進行建設性溝通。

▲布林肯訪華成敗關鍵，推進中美關係回到去年11月兩國元首在峇里島達成的共識。（圖／路透）

布林肯在行前表示，「我們此行所做的是真正推進拜登總統和習主席去年年底在峇里島達成的共識」。社評則強調，「需要說的是，是否有助於推動中美關係回到兩國元首在峇里島達成的共識，將是判斷布林肯訪問成功還是失敗的黃金標準。」

中國外交部部長助理、發言人華春瑩昨18日在社交平台上傳中國國務委員兼外長秦剛與美國國務卿布林肯在北京會談前握手的照片。

華春瑩發文稱，「期望此次會面能推動中美關係重回兩國元首去年在峇里島會晤時達成的共識。」