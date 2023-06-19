美75歲嬤遇「持刀劫匪」搶劫　出手制止反遭老闆開除

記者王佩翊／編譯

美國科羅拉多州一間連鎖超商Circle K日前遭遇持刀劫匪搶劫，而當時在店內值班的75歲老婦人瑪莉（Mary Ann Moreno），見狀，曾企圖阻止歹徒。事後監視器畫面曝光，公司以違反員工守則為由，解僱了在此工作18年的瑪莉，讓她大喊不公。而她的律師也強調，一切行為屬於正當防衛，並未違反規定。

根據《紐約郵報》報導，75歲的瑪莉2020年10月4日在超商Circle K上班時，手上拿著刀的搶匪泰勒（Tyler Wimmer）突然闖入，而他另一隻手拿著的包裹內也藏了其他刀具。從監視器畫面中可以看到，泰勒進店後，隨即要求瑪莉免費提供他一包香菸，不過遭到瑪莉拒絕。

▲▼瑪莉推開泰勒的舉動，被公司認為違反規定。（圖／翻攝自YT）



瑪莉告訴他，如果自己這樣做，就會被解僱。泰勒聽聞後，悻悻然地離開現場，不過下一秒隨即轉身，衝進櫃台內，並抓了一包香菸就要走人。瑪莉見狀，立刻從他身後抓住他的手臂企圖阻止他，不過隨後就後退了。瑪莉回憶道，她抓了歹徒的手臂，並推了一下，對方就走出門外，不過還是不斷在店外徘徊。

瑪莉馬上通知店經理並報警，而當時在店內的另一名顧客早已偷偷報警。據悉，泰勒當時可能吸食毒品。而就在事發後沒幾天，瑪莉突然收到來自公司的解僱信函，原因是因為她違反公司內部規定。

根據Circle K規定，員工在遇到小偷與搶匪時，為了生命安全，不得追逐或是反抗對方。對於突如其來的解聘書，瑪莉簡直難以置信。她的委任律師則主張，瑪莉並未真正地努力阻止或是追逐搶匪，一切都是正常的自衛行為，因為正常人遇到類似事件，都會「推開攻擊者」。