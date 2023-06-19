力挺侯友宜！　游淑慧嘆國民黨風氣：這樣子誰來選都不會贏

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

根據TVBS最新2024總統大選民調，民眾黨總統參選人柯文哲以33%支持度衝上第一，民進黨總統參選人賴清德獲30%、國民黨總統參選人侯友宜23%。國民黨台北市議員游淑慧直言，看到結果當下確實是晴天霹靂，但選舉還是要走下去，這場選戰不是侯友宜一個人的問題，是整個國民黨的問題，不要每次順風的時候就靠過去，逆風就要走，就像當初2020，這樣子誰來選都不會贏。

游淑慧在《新聞大白話》說，民調出來後她傻了10秒鐘，但之後就恢復了，因為有下一個行程，而選舉其實就是這個樣子，會有一點挫折、焦急，重點是有沒有辦法用意志力繼續下去，這個是很重要的事。

游淑慧指出，很多人都在檢討侯友宜，照三餐罵， 除了綠營惡意攻擊，還有藍營愛之深責之切的指教，但她反而會跟同黨很多選立委的同志們說，應該開始想他們可以做些什麼，而不是只是一直去說侯友宜沒有做什麼，要去盡小雞的義務。

游淑慧舉例，譬如說她現在已經在找想要掛聯名的看板，國民黨有這麼多立委候選人，大家把聯名的看板掛起來，代表大家支持唯一提名的候選人，這個表態是很重要的；第二，國民黨有這麼多執政的縣市首長，如果每個縣市首長都願意表態，都願意在自己執政的縣市裡面努力地輔選，這會是一股很大的力量。

游淑慧提到，2020前高雄市長韓國瑜在選總統的時候，自己也常常幫他辯論、助講，但大家會不會覺得很奇怪，她當時是剛選上的議員，為什麼要去幫忙？因為那時候很多立委候選人就躲得遠遠的，2020就很多自掃門前雪的情況發生，難道2024還要這樣？不管怎麼樣，國民黨該團結打這一次仗。