柯文哲民調衝第一卻喊「看看就好」　他分析：知道是危機

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選剩下7個月，根據TVBS最新民調，民眾黨總統參選人柯文哲超車藍綠，以33%支持度衝上第一，引來各界關注，不過，對於這樣的結果，柯文哲只回應「看看就好」，不相信一個月就會差10到個百分點。政治工作者周軒分析，原本這份民調對柯文哲而言是很好的籌碼，可聰明如柯文哲，看到的是危機。

TVBS調查顯示，在民進黨賴清德、國民黨侯友宜、柯文哲這三位人選中，柯文哲支持度較5月份調查結果增加一成至33%，支持度由第三名反超，賴清德支持度也增加3個百分點至30%，與柯文哲也相差僅 3個百分點，至於侯友宜支持度則下滑7個百分點至23%，而沒有表示意見的有14%。

周軒指出，民調第一讓柯文哲拿來畫虎爛招降納叛吹空氣票都很好用，但藍綠白三個人裡面，唯一去否定民調結果的，只有柯文哲，因為他看到的是危機。

周軒說，這個時間點，說真的，比賽其實都還沒有正式開打，侯友宜真的那麼弱嗎？大家都知不可能，而必須靠分裂藍票的柯文哲當然也明白，因為他什麼也沒做，民調就多了，這代表有一股力量想要拿柯文哲逼迫藍軍內部調整，換言之，柯文哲變成他人的手中刀了。

周軒認為，這對柯文哲來說當然不是好事，當別人的手中刀，最後的下場就是「那個已經沒有用了」，對靠空氣票吃飯的柯文哲來說，是個危機。

TVBS最新民調是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於112年6月14日至6月16日晚間18：30至22：00，共接觸1237位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為157位，拒訪率為12.7%，最後成功訪問有效樣本1080 位（市話542、手機538），在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0 個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。