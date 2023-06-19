　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲民調衝第一卻喊「看看就好」　他分析：知道是危機

▲前台北市長柯文哲出席「世紀擘畫-1920年以來的臺北市長」紀錄片發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選剩下7個月，根據TVBS最新民調，民眾黨總統參選人柯文哲超車藍綠，以33%支持度衝上第一，引來各界關注，不過，對於這樣的結果，柯文哲只回應「看看就好」，不相信一個月就會差10到個百分點。政治工作者周軒分析，原本這份民調對柯文哲而言是很好的籌碼，可聰明如柯文哲，看到的是危機。

TVBS調查顯示，在民進黨賴清德、國民黨侯友宜、柯文哲這三位人選中，柯文哲支持度較5月份調查結果增加一成至33%，支持度由第三名反超，賴清德支持度也增加3個百分點至30%，與柯文哲也相差僅 3個百分點，至於侯友宜支持度則下滑7個百分點至23%，而沒有表示意見的有14%。

周軒指出，民調第一讓柯文哲拿來畫虎爛招降納叛吹空氣票都很好用，但藍綠白三個人裡面，唯一去否定民調結果的，只有柯文哲，因為他看到的是危機。

周軒說，這個時間點，說真的，比賽其實都還沒有正式開打，侯友宜真的那麼弱嗎？大家都知不可能，而必須靠分裂藍票的柯文哲當然也明白，因為他什麼也沒做，民調就多了，這代表有一股力量想要拿柯文哲逼迫藍軍內部調整，換言之，柯文哲變成他人的手中刀了。

周軒認為，這對柯文哲來說當然不是好事，當別人的手中刀，最後的下場就是「那個已經沒有用了」，對靠空氣票吃飯的柯文哲來說，是個危機。

TVBS最新民調是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於112年6月14日至6月16日晚間18：30至22：00，共接觸1237位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為157位，拒訪率為12.7%，最後成功訪問有效樣本1080 位（市話542、手機538），在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0 個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！　哭喊：為什麼又是
快訊／陳其邁公布稽查苯巴比妥結果　4醫遭停業
星巴克今限時8小時「買一送一」　明起加碼連2天第二杯半價
肇逃前毆打狠踹！休旅車火爆駕駛到案稱頭痛先閃...隔天挨告了
快訊／泰山股息大縮水　早盤跌逾9%逼近跌停
宥勝私訊受害女「開頭驚奇1句話」炎上！又爆案外案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲真有機會選上總統？　他看民調曝：民意炸彈即將要被引爆

柯文哲民調衝第一卻喊「看看就好」　他分析：知道是危機

她選上不就職！富里鄉長補選　「外地人」當選

影／賴清德邀羅森伯格遊台南　「全糖市」點無糖冬瓜茶

柯文哲民調「超越藍綠」衝第一！親赴基隆拔樁對決賴清德

分析／柯文哲民調超車　民進黨「打侯不理柯」策略該調整？

餵藥案家長上街抗議　王婉諭痛批侯友宜：行政怠惰甩鍋中央

性騷案外案？林男固案交外部調查　前立委點名她「為自保爆料」

陸委會批王滬寧「融合示範區」搞統戰　朱立倫：非要兵戎相見？

賴清德為何掉到第二？　媒體人分析：誤判「下架民進黨」的決心

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

等行人過馬路遭休旅車猛叭　他搖車窗狂罵+檢舉：有人啦

Ella扮「超醜鬼臉」全場笑翻XD　偷襲賈靜雯：身材真好！

柯文哲真有機會選上總統？　他看民調曝：民意炸彈即將要被引爆

柯文哲民調衝第一卻喊「看看就好」　他分析：知道是危機

她選上不就職！富里鄉長補選　「外地人」當選

影／賴清德邀羅森伯格遊台南　「全糖市」點無糖冬瓜茶

柯文哲民調「超越藍綠」衝第一！親赴基隆拔樁對決賴清德

分析／柯文哲民調超車　民進黨「打侯不理柯」策略該調整？

餵藥案家長上街抗議　王婉諭痛批侯友宜：行政怠惰甩鍋中央

性騷案外案？林男固案交外部調查　前立委點名她「為自保爆料」

陸委會批王滬寧「融合示範區」搞統戰　朱立倫：非要兵戎相見？

賴清德為何掉到第二？　媒體人分析：誤判「下架民進黨」的決心

陸1至5月高技術製造業投資增長12.8％　電池「新三樣」出口增超50％

央行5度出手打房　一銀總座：量縮價緩跌格局更確立

《航海王》真人版8月播出！預告曝光獲好評、魯夫伸縮自如橡膠槍公開

美女養的狗？有治癒能力？關於馬爾濟斯的冷知識

以為被叮！30KG中型犬追完蜜蜂「突然跛腳了」　就醫才知是這問題

星巴克6／19限時8小時「買一送一」　明起加碼連續2天第二杯半價

遭日網炎上！台網紅遊迪士尼涉違規　還原「入園始末」澄清5點道歉

快訊／陳其邁公布稽查苯巴比妥結果　高雄4醫不當用藥遭停業

男循「蜈蚣出土路」獨攀大武山秘境　夜色漸深困山區驚恐求救

基隆恐怖變電箱！「噴油+冒白煙」嚇壞住戶　台電斷電搶修中

媽拜託哈士奇「去叫姐姐起床」　進房見牠跟著睡成人型超傻眼！

政治熱門新聞

她選上不就職！富里鄉長補選　「外地人」當選

罵髒話、比中指　徐巧芯嗆：剛好而已

柯文哲真有機會選上總統？　他看民調曝：民意炸彈即將要被引爆

柯文哲民調衝第一卻喊「看看就好」　他分析：知道是危機

柯文哲民調第一！親赴基隆拔樁對決賴

賴清德為何掉到第二？　媒體人分析：誤判「下架民進黨」的決心

影／賴清德邀羅森伯格遊台南

盧秀燕曬20歲照片　網友：輾壓一線女星

分析／民進黨「打侯不理柯」策略該調整？

快訊／民調33％贏藍綠　柯喊不相信

幕後／侯友宜閉關備戰台大演講！　內容曝光「直球對決」犀利提問

領10萬現金偷放59張假鈔爆爭議　合庫銀：全力配合司法調查

王婉諭痛批侯友宜：行政怠惰甩鍋中央

新北批柯駁普篩　陳世軒3點反嗆

更多熱門

相關新聞

柯文哲真有機會選上總統？　他看民調曝：民意炸彈即將要被引爆

柯文哲真有機會選上總統？　他看民調曝：民意炸彈即將要被引爆

針對2024總統大選，根據TVBS最新民調結果，民眾黨總統參選人柯文哲以33%支持度衝上第一，民進黨總統參選人賴清德則獲30%位居第二，國民黨總統參選人侯友宜23%墊底。作家溫朗東指出，多本土派不相信，壓根不認為柯文哲會贏，「事實是，柯文哲真的很有機會選上總統」，年長深藍族群對侯友宜失望，希望寄託到到柯文哲身上，而民進黨40歲以下的支持度崩盤，30歲以下更慘。

影／賴清德邀羅森伯格遊台南

影／賴清德邀羅森伯格遊台南

柯文哲民調第一！親赴基隆拔樁對決賴

柯文哲民調第一！親赴基隆拔樁對決賴

王婉諭痛批侯友宜：行政怠惰甩鍋中央

王婉諭痛批侯友宜：行政怠惰甩鍋中央

陸委會批王滬寧「融合示範區」搞統戰　朱立倫：非要兵戎相見？

陸委會批王滬寧「融合示範區」搞統戰　朱立倫：非要兵戎相見？

關鍵字：

國民黨民進黨2024總統大選民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

宥勝曾甩蕾媽「無縫交往白富美」！隋棠中槍

蕾媽替宥勝道歉！間接證「抓包外遇」忍2年

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

宥勝遭踢爆性騷　「機智CP」周曉涵發聲：怎可能沒遇過

楊敬敏爆出軌道歉：將離開球場

宥勝「靈修後」突告白！蕾媽從兄弟變情人

愛女遭迷姦拍片服藥亡！父私刑虐死惡狼判5年10月

直擊／楊丞琳內褲被扯當眾尖叫！　李榮浩包廂全目睹

韓網紅直播中輕生「搶救1周不治」

Jennie「站台上發呆」影片瘋傳！

宥勝跨坐揉胸「道歉沒用」！　律師早看穿：恐涉強暴未遂

為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

他「三酸甘油脂飆高」！專家一看早餐菜單搖頭

大谷翔平單季24轟　帶領天使逆轉勝

AI生成百國美女　台灣正妹出爐

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面