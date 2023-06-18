　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／賴清德邀羅森伯格遊台南　「全糖市」點無糖冬瓜茶

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人暨副總統賴清德官方YouTube頻道繼「看見，賴清德」、「賴在一起挺台灣」節目，18日再度開出新節目「賴桑去叨位」，首集「帶美國朋友踅台南」於晚間9點上線，賴清德化身導遊，邀請美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）走訪台南大街小巷，體驗台灣的熱情及人文風景。

▲▼影／賴清德邀羅森伯格遊台南。（圖／翻攝自賴清德YouTube頻道）

▲賴清德邀羅森伯格遊台南。（圖／翻攝自賴清德YouTube頻道）

在這部影片中，賴清德與羅森伯格一行首站前往參訪奇美博物館，欣賞館內提琴收藏，在賴清德行經辦公室時，工作人員也特別走出來和他擊掌，展現賴清德的超高人氣，羅森伯格主席也笑著讚聲「對！很明顯、很受歡迎」。

兩人隨後也前往附近老街走訪，並到泰成水果店品嘗「哈密瓜瓜冰」，看到造型特殊的冰品，羅森伯格拿出手機，直呼「太好看了，我一定要拍張照」。接著一行人前往祀典武廟、大天后宮參香祈福，而在前往隆興亞鉛店參觀前，途中經過「兩角銀冬瓜茶」購買清涼飲品消暑，被問到飲品甜度建議時，平常都喝全糖的賴清德，也難得附和店員，說「好！無糖好」。

影片最後，賴清德特別感謝台南鄉親一起，親切地讓國際友人體驗到台灣在地的無限魅力、多元文化，更深入了解台灣之美。

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，台灣擁有豐富的觀光資源，透過「賴桑去叨位」系列影片，由賴清德帶領大眾走訪台灣各地，探尋在地文化下的好所在，也讓大家更認識美麗的家「台灣」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
砂石車一撞斷柱　「52年老公寓」恐倒塌！
女直播主家中遭綑綁搶劫「閨蜜是主謀」！一聽真相崩潰
林益全「敬遠」後再見安！統一獅上半季封王M5　富邦悍將淘汰
蕾媽替宥勝道歉！　抓包外遇「隱忍2年」才知女員工竟受害
男星白金卡搭機「50萬積分突歸零」！拍片控訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／賴清德邀羅森伯格遊台南　「全糖市」點無糖冬瓜茶

柯文哲民調「超越藍綠」衝第一！親赴基隆拔樁對決賴清德

分析／柯文哲民調超車　民進黨「打侯不理柯」策略該調整？

餵藥案家長上街抗議　王婉諭痛批侯友宜：行政怠惰甩鍋中央

性騷案外案？林男固案交外部調查　前立委點名她「為自保爆料」

陸委會批王滬寧「融合示範區」搞統戰　朱立倫：非要兵戎相見？

賴清德為何掉到第二？　媒體人分析：誤判「下架民進黨」的決心

賴清德穿Team Taiwan新戰袍　競選小物6月底開賣

分析柯文哲新戰略　郭正亮：要爭取中間偏綠的選民

國民黨海峽論壇跟喊反台獨　賴清德批：被賣還替人數鈔票

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

喬丹不玩了！921億出售黃蜂　當老闆13年僅3度晉級季後賽

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

20230617星光雲！RUN新聞-ANNA SUI打造夏日香香美人

北車旁建案「天降20噸鋼筋」砸車...畫面曝　工人急喊：完了！　

影／賴清德邀羅森伯格遊台南　「全糖市」點無糖冬瓜茶

柯文哲民調「超越藍綠」衝第一！親赴基隆拔樁對決賴清德

分析／柯文哲民調超車　民進黨「打侯不理柯」策略該調整？

餵藥案家長上街抗議　王婉諭痛批侯友宜：行政怠惰甩鍋中央

性騷案外案？林男固案交外部調查　前立委點名她「為自保爆料」

陸委會批王滬寧「融合示範區」搞統戰　朱立倫：非要兵戎相見？

賴清德為何掉到第二？　媒體人分析：誤判「下架民進黨」的決心

賴清德穿Team Taiwan新戰袍　競選小物6月底開賣

分析柯文哲新戰略　郭正亮：要爭取中間偏綠的選民

國民黨海峽論壇跟喊反台獨　賴清德批：被賣還替人數鈔票

寶島女將吳佳晏好威！　靜岡新聞SBS女子高球賽封后

台南國際龍舟賽開幕火舞映運河　黃偉哲邀端午觀賽美食美景享不完

砂石車信義區一撞斷柱「52年老公寓」恐倒塌！　駕駛：我路不熟

兄弟戰績衝第2　江坤宇讚團結力量大：持續練習相信好事發生

兄弟9連不敗戰績衝第2！彭政閔：讓它繼續下去吧！

鍾愛台灣溪水　謝宏達畫出新北在地溪流之美

怕仙人掌翻倒「用大腿夾」！　亞歷媽滿腿留刺崩潰：夾子拔不完

影／賴清德邀羅森伯格遊台南　「全糖市」點無糖冬瓜茶

柯文哲民調「超越藍綠」衝第一！親赴基隆拔樁對決賴清德

桃園閩南文化節「總舖師辦桌」　侯友宜分享辦桌喚起回憶

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

政治熱門新聞

罵髒話、比中指　徐巧芯嗆：剛好而已

盧秀燕曬20歲照片　網友：輾壓一線女星

柯文哲TVBS民調33%衝第一　侯友宜23％墊底

邱臣遠被控性騷賴香伶前助理！　凌晨緊急回應

張之豪問女性：沒做過愛女生比較笨？緊急道歉了

侯韓合體時程　曾銘宗：快了

柯文哲轟新北全國普篩「荒謬」　他嘆：若侯友宜不選總統會這樣做？

快訊／民調33％贏藍綠　柯喊不相信

柯文哲民調33%超車藍綠　賴清德競辦回應了

民進黨稱「軍公教都是米蟲」　侯友宜爆氣：當選總統會撥亂反正

保住退休金！陳明通：林智堅論文是世紀冤案

快訊／中央不做地方做！　新北宣布：即起全國幼童可「免費驗巴比妥」　

幕後／侯友宜閉關備戰台大演講！　內容曝光「直球對決」犀利提問

領10萬現金偷放59張假鈔爆爭議　合庫銀：全力配合司法調查

更多熱門

相關新聞

柯文哲民調衝第一！親赴基隆拔樁對決賴清德

柯文哲民調衝第一！親赴基隆拔樁對決賴清德

根據媒體最新民調顯示，藍綠白總統三角督排名大洗牌！民眾黨總統參選人柯文哲支持度首度衝上第一，小幅領先綠營賴清德3％，並拉開與藍營侯友宜的差距到10％。本刊掌握，柯文哲20日將前往基隆繼續布局陸戰，預計參訪「一太e衛浴」觀光工廠，可望與企業董事長洪團樟同框，不過，洪團樟不但是總統蔡英文的現任國策顧問，更是基隆市小英之友會總會長，此舉引發柯拔綠樁的政治聯想。

王婉諭痛批侯友宜：行政怠惰甩鍋中央

王婉諭痛批侯友宜：行政怠惰甩鍋中央

賴清德為何掉到第二？　媒體人分析：誤判「下架民進黨」的決心

賴清德為何掉到第二？　媒體人分析：誤判「下架民進黨」的決心

藍參加海峽論壇　賴清德批：被賣還替人數鈔票

藍參加海峽論壇　賴清德批：被賣還替人數鈔票

朱立倫提3解方：自己強最重要

朱立倫提3解方：自己強最重要

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

宥勝遭爆對女員工「舔耳、解內衣摸胸」　本人認錯道歉了！

蕾菈節目強吻！統神忍3年認了「被性騷擾」

女友下班「內衣歪一邊」！男友一查怒告

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！

蔡天鳳被害近4個月　明天終於要火化

宥勝好老公人設大翻車！上千網友失望湧入

獨／宥勝性騷「老婆正懷二胎」　私訊受害者「我也被性侵過」：多年來都痛苦

PLG已婚超級球星　遭控桃色風波

楊丞琳演唱會門票傳遭「低價拋售」入座率曝光

愛情長跑10年　58萬YTR「法國被求婚」！

快訊／廣末涼子老公記者會落淚！「她沒有放棄養育孩子」

直擊／楊丞琳內褲被扯當眾尖叫！　李榮浩包廂全目睹

宥勝妻曾喊「後悔嫁給他」！曝選妻原因：縱容我任性

宥勝「靈修後」突告白！蕾媽從兄弟變情人

為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

更多

最夯影音

更多
許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋
楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面