柯文哲真有機會選上總統？　他看民調曝：民意炸彈即將要被引爆

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對2024總統大選，根據TVBS最新民調結果，民眾黨總統參選人柯文哲以33%支持度衝上第一，民進黨總統參選人賴清德則獲30%位居第二，國民黨總統參選人侯友宜23%墊底。作家溫朗東指出，很多本土派不相信，壓根不認為柯文哲會贏，「事實是，柯文哲真的很有機會選上總統」，年長深藍族群對侯友宜失望，希望寄託到到柯文哲身上，而民進黨40歲以下的支持度崩盤，30歲以下更慘。

TVBS調查顯示，在賴清德、侯友宜、柯文哲這三位人選中，柯文哲支持度較5月份調查結果增加一成至33%，支持度由第三名反超，賴清德支持度也增加3個百分點至30%，與柯文哲也相差僅 3個百分點，至於侯友宜支持度則下滑7個百分點至23%，而沒有表示意見的有14%。

溫朗東說，柯文哲的YouTube，早稻田演講的剪輯短片，已經破99萬次觀看，被柯文哲封為法務部長的時代力量前立委黃國昌，這幾個月來風格大轉型，大玩自嘲跟輕鬆化，每支影片觀看數是賴清德的兩倍，影響力相當大。

另一方面，溫朗東指出，郭粉、韓粉對侯友宜失望，希望寄託到到柯文哲身上，現在是國民黨主席朱立倫還有黨機器在手，想要吃「藍白雙BUFF」的立委參選人，還得顧忌被朱立倫撤銷提名，等到9月立委提名底定，藍營立委若集體靠向柯文哲，這時朱立倫黨鞭也沒用了；而賴清德擋得住柯文哲嗎？策略是什麼？每份民調都呈現青年不滿民進黨，不去認真同理這些問題，民意炸彈即將要被引爆。