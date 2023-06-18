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老公等紅燈買玉蘭花　撈零錢被大媽嗆：快點！不會用倒的嗎

▲▼玉蘭花。（圖／記者陳詩璧攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者陳詩璧攝）

記者朱祖儀／綜合報導

在路上不時能看到長輩在賣玉蘭花，一名女網友就說，自己每次看到都會幫忙買花，希望能夠盡一點心力幫忙，但最近卻碰到態度很差的大媽，當時他們停等紅燈，要從零錢桶撈錢出來購買，卻被對方嗆「快點！不會用倒的嗎？」讓他們超級傻眼，老公也說「再也不買了！」

原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，每次看到長輩不管風吹日曬雨淋，穿梭在車道中賣玉蘭花的模樣，都讓她覺得很不捨和心疼，因此都會買個1、2串捧場一下，也順便教育孩子，有能力可以盡微薄之力幫助別人。

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近日全家人出門停等紅燈時，看到一名婦人在賣花，他們便搖下車窗購買，一開始給了30元，婦人回應「一串是50喔」，老公急忙從零錢桶內再撈20元，沒想到婦人態度變得不耐煩，不斷催促「快點！不會用倒的嗎？後面還有人要買耶！」他們聽到後相當傻眼，「先生並沒有緩慢，畢竟這是分秒必爭的紅燈，真不懂為何態度要這麼差」。

原PO也說，一開始老公都不會買玉蘭花，自從她解釋自己的想法後，家裡就開始有買玉蘭花的習慣，孩子們也受到影響。但碰到這次的事情後，老公生氣直言「從此再也不買了」，她也無奈表示「傻眼，第一次遇到」。

網友看到後紛紛回應，「我以前會買，也是遇到類似情況，花錢找氣受，再也不買玉蘭花了」、「我也有遇過不老實的，我是會針對這個人不跟他買，還有其他需要幫助且態度都很好的人」、「我只有看到撐拐杖或是包三角巾的才會買」、「我會直接請他把錢還我，跟他說我不買了」、「她利用了你的善心，你可以再教育孩子，善良是要用在對的人，不能濫用，錢不好賺，要幫忙真的有需要的人」、「這年頭連賣花的都跟流氓一樣」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲網友看法。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

也有人指出，在馬路上賣花很危險，「因為有人買她就會賣，沒有買賣沒有傷害，減少交通事故，以及保護好自己的錢包，不需要給她買」、「我以前會買，但我老公說，有人買她們就會一直在車陣穿梭賣，甚至會拉孩子一起賣，這樣太危險了」、「你們買了就是助長她們在危險的馬路賣花，我是不買的」、「我不認同這種說法，因為我覺得要是車水馬龍的路上沒生意，她們就會去安全一點的地方了」、「這種車道間賣的一律不買，碰到市場或夜市在賣的，多少會買一、二串，讓他們在車道中流竄，不是只有他們危險，對汽、機車駕駛人也不安全」。

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