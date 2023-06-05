小心！別上當　勿點擊停車欠費詐騙簡訊

▲台南市交通局提醒民眾，只要收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」，就是詐騙簡訊，請勿開啟或點擊網址連結，以防上當受騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交通局近期接獲民眾反應收到冒名發送停車費欠費詐騙簡訊，交通局提醒民眾只要收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」，就是詐騙簡訊，請勿開啟或點擊網址連結，以防上當受騙。

交通局局長王銘德表示，詐騙簡訊內容為：「提醒您，您有一筆NT$50停車費用未繳清，逾期將處新台幣300元罰鍰。請複製官方網站連結並進行線上繳費（釣魚網址）」。民眾如有逾期未繳費的停車單，交通局停車營運科會寄發補繳通知單通知車主，但不會主動打電話通知車主停車費逾期未繳；此外，民眾如有疑問可上網「台南市停車管理資訊網」 https://citypark.tainan.gov.tw查詢，亦可加入會員申請停車費e-mail通知服務，只會通知有未繳的停車費，並不會提供網址連結讓民眾繳費。

停車營運科科長陳英傑表示，民眾如接獲相關簡訊，可撥打(06)2138172、2141798#0查證，停車費繳費需求可多利用「台南好停APP」線上繳費，至2023年12月31日止加入會員並使用APP線上支付繳納台南市路邊停車場停車費可享「每筆折扣2元」優惠，同時APP亦有「即時停車地圖」可查詢路邊剩餘格位資訊，節省民眾尋找停車位的時間。