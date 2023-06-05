　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

小心！別上當　勿點擊停車欠費詐騙簡訊

▲台南市交通局提醒民眾，只要收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」，就是詐騙簡訊，請勿開啟或點擊網址連結，以防上當受騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市交通局提醒民眾，只要收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」，就是詐騙簡訊，請勿開啟或點擊網址連結，以防上當受騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交通局近期接獲民眾反應收到冒名發送停車費欠費詐騙簡訊，交通局提醒民眾只要收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」，就是詐騙簡訊，請勿開啟或點擊網址連結，以防上當受騙。

▲台南市交通局提醒民眾，只要收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」，就是詐騙簡訊，請勿開啟或點擊網址連結，以防上當受騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德表示，詐騙簡訊內容為：「提醒您，您有一筆NT$50停車費用未繳清，逾期將處新台幣300元罰鍰。請複製官方網站連結並進行線上繳費（釣魚網址）」。民眾如有逾期未繳費的停車單，交通局停車營運科會寄發補繳通知單通知車主，但不會主動打電話通知車主停車費逾期未繳；此外，民眾如有疑問可上網「台南市停車管理資訊網」 https://citypark.tainan.gov.tw查詢，亦可加入會員申請停車費e-mail通知服務，只會通知有未繳的停車費，並不會提供網址連結讓民眾繳費。

▲台南市交通局提醒民眾，只要收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」，就是詐騙簡訊，請勿開啟或點擊網址連結，以防上當受騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

停車營運科科長陳英傑表示，民眾如接獲相關簡訊，可撥打(06)2138172、2141798#0查證，停車費繳費需求可多利用「台南好停APP」線上繳費，至2023年12月31日止加入會員並使用APP線上支付繳納台南市路邊停車場停車費可享「每筆折扣2元」優惠，同時APP亦有「即時停車地圖」可查詢路邊剩餘格位資訊，節省民眾尋找停車位的時間。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
羅志祥戰隊男星遭正宮毀滅！「昨晚做5次」鹹濕對話曝
快訊／桃園火車站旅客落軌　身首分離
快訊／巴特勒領軍末節驚天逆襲　熱火總冠軍賽第2戰奪勝扳平戰局
快訊／台中工地「地面塌陷」！　車輛陷落
少女被20人剝光衣服痛毆！　拖把插下體街頭罰站
快訊／準備上班突昏倒！樹林警分局勤務中心主任命危插管
全台超商都有　陳耀訓「超狂隱藏版麵包」限定搶
快訊／以為在睡覺...男子陳屍路邊
蘋果WWDC腳本曝光！新品價格流出、iPhone 8遭放生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南開元陸橋7月5日封閉拆除施工　用路人請改道行駛

小心！別上當　勿點擊停車欠費詐騙簡訊

重機橫停店家門口擋出入　中壢警通知20歲車主移車

2023桃園客語講故事比賽頒獎　高中組羅可翔二連霸

畫藝縱橫　台師大美研所吳亞倫、林銀星、陳家欣聯合畢業展

桃園「靜桃專案」阻改裝噪音車　網友狂讚副市長這句話

4男女半夜到別人家「洗蛤蜊」　屋主一開門氣炸…滿地腥臭水

3小時下破127毫米！高雄深夜大雷雨5地區「一級淹水警戒」

新店達觀國小生態豐富　新北農業局校園宣導防路殺

新北鼓藝節「鼓動創藝」　巡迴5區連續三周登場

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

台南開元陸橋7月5日封閉拆除施工　用路人請改道行駛

小心！別上當　勿點擊停車欠費詐騙簡訊

重機橫停店家門口擋出入　中壢警通知20歲車主移車

2023桃園客語講故事比賽頒獎　高中組羅可翔二連霸

畫藝縱橫　台師大美研所吳亞倫、林銀星、陳家欣聯合畢業展

桃園「靜桃專案」阻改裝噪音車　網友狂讚副市長這句話

4男女半夜到別人家「洗蛤蜊」　屋主一開門氣炸…滿地腥臭水

3小時下破127毫米！高雄深夜大雷雨5地區「一級淹水警戒」

新店達觀國小生態豐富　新北農業局校園宣導防路殺

新北鼓藝節「鼓動創藝」　巡迴5區連續三周登場

牛肉麵店反控抹黑！擰抹布水「1細節」網看怒洗1星：完全不怕人看

霸社、RISU外流私密照　王婉諭：數發部上月已承諾研擬防堵

驗DNA「17歲兒子非親生」驚覺被綠…病父不捨繼續養　結局超淒涼

板橋屈臣氏「原地搬家」　年租金飆破400萬成店王

台南開元陸橋7月5日封閉拆除施工　用路人請改道行駛

無緣對誠也！大谷翔平「中6日」對水手　天使教頭看好200局

中年↑愛拍桌、搶麥！她揭住戶大會10醜態：有產階級果然強悍

高中生落海亡...母烈陽下苦守海邊2天　見遺體哭癱自責令人鼻酸

車停海邊整天…一旁放著鞋子釣具！他「採海菜」失聯　海巡急搜救

小黑貓右眼嚴重受傷　忍痛伸頭「討摸摸」好心疼

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

地方熱門新聞

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

4男女半夜偷水洗蛤蜊　屋主開門氣炸

高雄深夜大雷雨　5地區淹水警戒

24萬包私菸全銷毀　市價1700萬

重機橫停門口怎麼辦？店家求助中壢警獲解決

桃園「靜桃專案」　網友狂讚副市長這句話

即／台電副所長遭車夾住無生命徵象

勿點擊停車欠費詐騙簡訊

即／一中32年「地標麥當勞」熄燈

男遭女騎士撞　車內廣播喊：Amazing

2023桃園客語講故事比賽　羅可翔二連霸

快訊／台南安定住宅傳火警

畫藝縱橫　吳亞倫、林銀星、陳家欣聯合畢展

新北荷花齊綻放　推薦5大熱門賞荷景點

更多熱門

相關新聞

她指必勝客1個資漏洞　業者回應了

她指必勝客1個資漏洞　業者回應了

有網友近日表示，自己剛罵完一通詐騙電話，手機簡訊卻突然收到必勝客披薩訂單資訊提醒，原以為是詐騙，結果登入APP發現真的有訂單，還好及早發現並趕快門市取消。網友致電客服反應，卻收到「只要填上註冊過的姓名、電話，和隨便一個email就能下訂」，讓她直呼是必勝客漏洞，品牌應該正視。對此，必勝客回應，謝謝消費者建議，會納入未來優化參考。

買「生基位」面交40萬　詐團成員中計被逮

買「生基位」面交40萬　詐團成員中計被逮

雲林警局打詐微電影大螢幕上映

雲林警局打詐微電影大螢幕上映

效仿喜幣　川普支持者當心川普幣

效仿喜幣　川普支持者當心川普幣

夫妻2年入職300間公司…月薪高達260萬！

夫妻2年入職300間公司…月薪高達260萬！

關鍵字：

點擊停車欠費詐騙簡訊

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

何志偉遭控肢體性騷道歉了

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

家家曝「阿公見過人魚」：漁船視他們為厄運

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！侯昌明激動哭了：侯家之光

今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

台志願軍烏克蘭戰場歸來　轉角遇「大批俄軍」愣住

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面