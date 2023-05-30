妹子給50元！駝背嬤「只給1朵玉蘭花」　苦主嘆：不敢再買了

▲原PO花50元，只拿到1朵玉蘭花。（示意圖／記者陳詩璧攝）



網搜小組／劉維榛報導

路邊做愛心也漲很大？一名妹子傻眼直呼，台南某交叉路口有一位阿嬤在路邊叫賣玉蘭花，恰好原PO停紅燈並給了50元做愛心，本以為可拿到一串花，結果阿嬤只給了1朵，讓原PO傻眼至極。對此，原PO求問「物價有通膨這麼誇張？」文章曝光後，釣出一票苦主哀喊，「我在東區買過一朵150元！」

一名女網友在Dcard表示，時常經過台南某交叉路口時，會看到一位年邁阿嬤忍受豔陽天，同時又要挺著駝背身軀在路上賣玉蘭花，讓她看了非常不捨，而上周六等紅燈時，恰好阿嬤迎面而來，原PO也按下車窗做愛心。

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原PO隨即掏了50元，結果下秒傻眼了，「靠X...50元結果只給了1朵！1朵！」依過去經驗來說，50元可能還一次拿到2串玉蘭花，讓原PO不禁發問「到底是詐欺？還是物價有通膨這麼誇張？」

文章曝光後，網友紛紛熱議，「什都漲了，愛心無價」、「我這高雄3串100元，你哪裡啊？物價太高了吧」、「小時候一串都20元，之前遇到本來以為是20元，結果是50元，我就不買了」、「其實願意買那些阿公阿嬤、身障人士的的東西的話，我們買的動機應該就不會是實用吧」。

留言串也釣出苦主直言不敢再買了，「我買過三支爛香蕉300元、4包面紙200元，從此之後我就再也不掏錢做路邊愛心了」、「之前看過有人分享買100元一朵的，重點阿嬤還問她：你要買60還100元？靠X，100元都這樣了，60元是能拿到什麼東西？」「我在東區買過一朵150元」、「我去年也跟阿嬤買過...當時也是1朵50元，結果還給我快爛掉的（後來就沒再買過了）」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

