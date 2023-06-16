端午連假　新北部分路邊停車暫停收費！一圖看懂

▲新北路邊停車格。（圖／新北市政府提供）

記者黃聖庭／新北報導

端午節4天連假期間，新北市路邊停車平日收費路段暫停收費，板橋、八里等觀光及商圈區域假日收費路段照常收費；另外，17日補行上班日，平日及每日收費路段照常收費。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，今年端午連假自22日(四)至25日(日)為期4天，全市路邊停車平日收費路段暫停收費；因應連假旅遊返鄉及逛街採買車潮，為提高停車格周轉率，因此假日收費路段照常收費，包含板橋、金山、新莊、五股、泰山、林口、八里、三峽、鶯歌、淡水、汐止、深坑、石碇、三重、蘆洲、中和、新店區等觀光及商圈區域路邊收費停車場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲端午連假新北市各路邊收費停車場收費時間。（資料來源／新北市政府提供）

交通局提醒，17日為端午節連假補行上班日，收費方式視同平日，全市平日及每日收費路段照常收費，假日收費路段則不收費。端午節連假期間也請駕駛人注意停車的路段是否收費，如果在收費路段停車，駛離時卻沒看到繳費單或另有到期的繳費單，都可利用行動支付App(Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、橘子支付、一卡通Money及遠傳心生活及Friday理財+等8家App)，以及全國繳費網線上查詢繳費。