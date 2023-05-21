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社會 社會焦點 保障人權

轎車闖平交道卡遮斷桿前！列車緊急減速駛過　警：罰款吊照

記者王兆麟／花蓮報導

臉書地方社團「花蓮同鄉會」5月20日有民衆上傳影片，內容為一部自小客車於花蓮壽豐平交道範圍內臨時停車，所幸驚列車未撞上。經鐵路警察花蓮分局採集事證後，依違反道路交通管理處罰條例依職權予以告發。

▲白色自小客車被卡在平交道遮斷桿前，所幸驚列車經過未撞上，令人揑把冷汗。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲白色自小客車被卡在平交道遮斷桿前，所幸驚列車經過未撞上，令人揑把冷汗。（圖／記者王兆麟翻攝）

鐵路警察花蓮分局調閱平交道監視器影像發現，　當天上午10時50分左右，平交道警鈴、閃光號誌已啟動、遮斷桿已開始起降，有一白色自小客車闖越後卡在平交道內，觸動平交道異物偵測系統，致當時行經該處之台鐵第272次列車採取緊急降速後慢行通過，險些釀成事故。

台鐵局表示，汽車駕駛人，駕車闖越鐵路平交道或超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，處新台幣一萬五千元以上九萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

鐵路警察局花蓮分局再次呼籲用路人，行近平交道時，應降速並保持安全車距，切莫以魚貫方式緊跟前車，遵守「停、看、聽」原則，遇警鈴已響、閃光號誌已顯示，應立刻停止於停止線後方；但若遇警鈴與號誌顯示，已行駛至平交道範圍內，為避免衍生事故，駕駛人應儘速通過該區域，以維持平交道範圍內淨空與安全。

花蓮分局強調，將針對轄內相關交通熱點加強編排巡邏勤務進行防制與執法取締，請民眾行經鐵路平交道時，應注意安全及號誌運作狀況，勿以身試法。
 

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