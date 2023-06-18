嘉市警局一分局志工　端午節暨關懷慰問獨居長者

▲嘉市警局一分局警察志工中隊112年端午節暨關懷慰問獨居長者 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



端午佳節即將到來，不捨獨居老人將孤身過節，本分局特別舉辦「慶祝端午節關懷慰問獨居老人活動」，期待透過送應景物資給長輩，表達社會的關懷與溫暖，讓長輩們感受到滿滿的社會愛心與端午節慶的喜悅。

活動由一分局林詔徹分局長、張秀華議員及警察志工大隊第一中隊柯曉姍中隊長，帶領所屬志工分隊志工伙伴一起喊出「歡慶端午‧粽香傳情〜幸福+1」口號，由警察志工協助將熱騰騰之粽子，發送轄區內獨居老人，將祝福的心意包入粽，藉由粽香來傳達社會的溫暖共同歡度端午佳節外，同時宣導社區政令事項，讓參與志工及民眾瞭解市政新知及相關福利訊息，亦勉勵警察同仁們，提振士氣及凝聚團隊向心力，一起維繫警民良好關係，營造社會同溫層效應，建造「溫馨城市、健康家園」。

感謝警察志工之無私奉獻，蓬勃志願服務能量，協助本分局順利推動轄內各項公共事務，最後鼓勵大家一起投入志願服務的行列，希望「做志工」成為每個市民的永續志業，讓嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」的好所在。

▲ 嘉市警局一分局林詔徹分局長為獨老關心提出呼籲 。（圖／嘉義市警局提供）