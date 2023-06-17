粽情飄香共享愛　土庫鎮公所、農會備6千顆粽子送弱勢

▲雲林縣長張麗善今日參加土庫鎮農會舉辦「雲林縣土庫鎮112年粽情飄香回娘家慶端午」活動，與農會家政班、新住民姐妹一起包粽傳愛。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

土庫鎮農會舉辦「雲林縣土庫鎮2023粽情飄香回娘家慶端午」活動與農會家政班、新住民姐妹一起包粽傳愛；張麗善表示，端午節是團圓溫馨節慶，農會邀請民眾、新住民一起包肉粽，分送弱勢團體與長輩共享愛心，雲林縣長張麗善與青埔文教基金會董事長張嘉郡與家政班、新住民姐妹一起體驗包肉粽。

雲林縣長張麗善指出，包粽子、吃粽子是國人過端午節重要習俗活動，土庫農會邀請大家一起包粽子，並準備6000顆粽子分送鎮內低收、中低收，並透過華山基金會轉送獨居的長輩，凝聚感情，享受節慶熱鬧和樂溫馨氣氛，張麗善說，今天除了傳統肉粽，還有新住民姐妹包故鄉特色粽，如用圓糯米，搭配綠豆、椰奶，蒸煮2小時以上的甜粽等，展現多元族群融合特色文化，也讓因疫情影響還沒辦法「回娘家」的新住民姐妹解鄉愁。

土庫鎮長陳特凱表示，今天活動推廣傳統美食文化，同時關心社區環境人文，促進社區民眾情感融洽，與民族文化融合交流目的，透過農會家政班媽媽們的好手藝，鼓勵國人多吃國產米及本地落花生產品，增加農民收益。

▲雲林縣長張麗善今日參加土庫鎮農會舉辦「雲林縣土庫鎮112年粽情飄香回娘家慶端午」活動，與農會家政班、新住民姐妹一起包粽傳愛。（圖／記者蔡佩旻攝）