他怨「飯店不接幼童」連假旅遊被迫取消：很瞎　反遭眾人逆風酸爆

▲原PO抱怨「飯店不接幼童」，讓他的連假旅遊被迫取消，貼文反遭眾人逆風酸爆。（圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州

端午連假22日起即將到來，許多人已規畫好旅遊行程，打算在4天內好好放鬆，不過有網友在臉書生氣說，他原本想趁連假與家人到高雄玩，結果因為訂不到飯店只好取消，原因是飯店不願接待10歲以下幼童，不過貼文一出慘遭大逆風，多數網友認為飯店根本沒有錯。

原PO在臉書「好想住飯店，好康踩雷不藏私」表示，他計畫連假要跟家人到高雄旅遊，當時透過訂房平台下訂飯店，並備註希望飯店協助提供嬰兒床、嬰兒沐浴用品與奶瓶消毒鍋等，不料遭飯店以不接待10歲以下貴賓為由拒絕，還說若因孩童因素無法入住，可以免費退訂，讓他直呼「很瞎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲多數人網友認為，飯店根本沒有錯。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文一出立刻引發網友熱議，不過多數人認為，飯店根本沒有錯，有人說「我倒覺得入住前被擋，比準備入住才被擋好多了」、「人家很清楚的告訴你規定了，別家旅館、民宿、汽旅也可以打電話直接詢問」、「不要住這間飯店不就好了，訂別間啊，人家有人家的規定，不想賺你錢還被你說瞎，你才瞎吧」。

也有人說，「不接10歲以下孩童，台灣跟國外很多啊，有什麼瞎的，是您很少去住高質感的飯店吧」、「很多商業飯店都有這規定」、「訂飯店前怎麼不看清楚誰瞎」、「飯店有理由拒絕，況且還可以讓你免費取消訂房，別人有它營業的規範，不行就換別間店啊」、「憑什麼要額外幫你準備那麼多東西，真的很好意思唉」。