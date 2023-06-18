9歲女童遭老人性侵5次！淚訴「要做變性手術」變男生　母心碎

▲女童因為多次遭到性侵，因此想要動變性手術。（示意圖，非本人／CFP）



記者王佩翊／編譯

印尼一名9歲女童有一天突然告知自己的母親，想要接受性轉換手術，並且擁有「男性的性器官」，甚至想要換成男生的名字。原來該名女童先前曾經遭到一名鄰居老人性侵5次，讓她痛苦不已，並想著是否只要成為男人就不會再遭遇性侵一事，讓母親痛心不已。

根據《中國報》報導，受害的9歲女童原本住在望加錫，但是因為就學問題與母親分隔兩地，暫住在位在學校附近的奶奶家。然而她卻多次遭到一名住在附近的老人性侵，次數長達5次。而嫌犯原本還想要性侵第6次，並將女童拉到一個四下無人的倉庫，不過最終因為被他人發現而作罷。

女童多次受害後，不敢對外聲張，直到2個月後，她和一名12歲的朋友玩耍時，不經意地透露自己受害的事實。該名朋友隨即將此事告知自己的家人，再由家長通知女童母親。

女童母親悲痛表示，女童身心嚴重受創，事發後，她徹底改變自己的髮型與外型，企圖讓自己看起來更像一個男孩，並且開口告訴媽媽，自己想要動變性手術，並擁有男性器官，同時將名字改成男人的名字，好像只要這樣，自己就不會再受害。

女童母親目前已經報案，而老人也因為涉及性侵兒童而被警方扣留，以調查此案。