整形丟命！25歲嫩妹「隆鼻失敗」二度動刀　麻醉到一半身亡

▲ 女子到診所接受隆鼻手術，卻發生心臟驟停而死。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國一名年輕女子因前一次隆鼻手術失敗，便找上另一家診所再次動刀，未料吸入麻醉藥發生心臟驟停，急救後仍宣告不治，在手術台上不幸死亡。

泰媒Thaiger報導，25歲女子席莉亞（Siriya "New" Dateraksa）15日到曼谷附近巴吞他尼府一家美容診所動隆鼻手術，麻醉過程中出現心臟驟停，醫護人員施行CPR仍無法挽回，她最終約於下午4時過世，身上並無明顯外傷。

席莉亞29歲的女友納帕波恩（Napaporn Sinuan）事後向警方說明，席莉亞先前曾在另一家診所隆鼻，術後鼻子卻出現問題，讓她對那家診所失去信心，才會找上事發的這家診所。

據納帕波恩說法，席莉亞上次就在這家診所取出鼻子裡的填充物，15日上門則是為了再動一次隆鼻手術。納帕波恩上午約10時開車送她到診所後回家，預計4小時的手術從11時開始，下午卻遲遲等不到席莉亞聯絡她去診所接她。

納帕波恩感到擔心，便趕到診所查看，卻在診所外看見急救人員，衝進診所就發現席莉亞躺在病床上一動也不動。診所人員向她聲稱，席莉亞吸入麻醉劑後體溫升高，失去意識。

警方現已逮捕診所醫師及工作人員，帶往警局進一步訊問。席莉亞遺體則送往醫院驗屍，以釐清詳細死因。