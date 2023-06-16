街頭行刑式槍決！　新加坡商人「疑遭買兇」爆頭慘死菲律賓

▲ 陳金泰與菲籍妻子。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡一名商人在菲律賓首都馬尼拉以南的八打雁省（Batangas）著名度假小鎮遭行刑式槍決，當時他正要從雜貨店返家，在街上被開槍擊中頭部，送醫宣告不治，疑似遭人買兇，目前尚無嫌犯被捕。

根據《海峽時報》，當地警官羅薩萊斯（Arthur Rosales）說明，66歲新加坡商人陳金泰（Chan Kim Tay）在八打雁省Lian市一處市場經營雜貨店，12日傍晚6時走出店門口打算回家時，突然有人靠近並朝他頭部開槍攻擊，送往附近醫院仍宣告不治。

羅薩萊斯表示，警方正調閱案發現場附近監視器，以掌握嫌犯身分，調查人員也正調查幾條線索，表明陳金泰可能是因家庭糾紛被殺，且兇手可能是雇傭槍手。

陳金泰在菲律賓生活約30年，妻子是49歲菲籍女子Marife Chan，育有3個孩子，分別為28歲、17歲及7歲。妻子向調查人員聲稱，陳金泰生前不曾得罪人，也沒有和人發生爭執。目擊者也表示，由於陳金泰沒有學過當地語言，基本上不與他人交流。

事實上，菲律賓2015年也曾發生類似案件，經營電腦公司的36歲新加坡商人Stanley Jang在馬尼拉帕拉納克市（Paranaque）的辦公室工作時，遭2名男子開槍擊中臉部身亡。遺孀向警方表示，他遇害前曾因商業糾紛收到死亡威脅。