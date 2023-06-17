美日菲首度召開國安會議　強調「維持台海和平」重要性

▲美國、日本、菲律賓6月1日在馬尼拉灣首度舉行海巡聯合演習。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）時隔63天，再度於本月15日晚間朝東海（日本海）發射2枚短程彈道飛彈，引發東北亞局勢不安。為此，美國、日本、菲律賓3國國家安全高層人士昨（16）日首度在日本東京會談，討論北韓核武導彈威脅、南海（南中國海）、東海（東中國海）問題，同時再次強調維持台灣海峽和平的重要性。

根據《韓聯社》、《路透社》，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、日本國家安全保障局長秋葉剛男、菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）於16日在日本東京飯倉別館召開會談，並在會後發表聯合聲明，表示會議上針對北韓、南海、東海等地區安全情勢上的挑戰進行廣泛討論。

聲明中再次強調，維持台灣海峽和平穩定的重要性。

美國、日本、菲律賓將強化面臨來自中國軍事威脅時的國防安全合作，預計之後將進行相關部門局長的實務會議。據悉，為求因應中國軍事擴張的野心，美、日、菲3國從本月1至7日首度在馬尼拉灣舉行海巡聯合演習。

報導引述日本官員說法，表示日本正準備向菲律賓提供軍事援助，以求確保海上通道的安全，加深兩國在軍事安全上的合作關係，同時保護台灣的西翼，因為日本擔心菲律賓是從日本群島延伸至印尼的第一島鏈上最為薄弱的環節，進出太平洋的船隻必須經過第一島鏈。

日本軍方擔憂，中國對台灣發起的武力攻擊恐將引發更廣泛的衝突，而事實上日本首相岸田文雄曾經警告，今天遭俄軍侵略的烏克蘭恐將成為明天的東亞，因此日本政府今年4月曾表示，日本將向菲律賓等志同道合的國家提供包括雷達在內的軍事援助，未來日本和菲律賓軍方將可分享巴士海峽（台灣和菲律賓）之間的航道訊息。