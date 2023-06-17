公東高工木工科赴綠島維修課桌椅　廢物重生變身家具、藝術品

▲台東公東高工國中課桌椅修繕計畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣私立公東高工家具木工科，教學績效在國內一直有目共矚，除了教導學生家具製作技術及木材相關理論外，更利用課餘時間輔導學生參與各類型技藝競賽，另外學生會利用寒暑假及假日到台東縣內國中將各國中報廢的課桌椅，進行規畫設計達到再生利用，讓廢棄物重生為裝飾藝術或實用家具。

公東高工是錫質平神父於1960年募款創立的，設立學校初期，錫神父聘請德國、瑞士及奧地利的專業技師前來公東為台東子弟教授專業技能課程，並引進德國師徒制的教學模式，創校至今63年，曾多次指派教師回德國進修，學習新的技能以達到教學相長，提昇學校教學品質。

尤其家具木工為傳統產業，一度因國內產業型態改變導致招生情況不佳，全國各高職校紛紛轉型，只有公東高工一本初衷繼續維持，後來在教育部大力支持補助及學校師生共同努力下，近10年來招生人數都超過開放名額造成一席難求的盛況。

▲台東公東高工國中課桌椅修繕計畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

木工科主任羅正明表示，公東高工除了教授專業知識外，更注重學生實作能力的培養，鼓勵學生參與各類型技藝競賽及公益活動，透過比賽的挑戰與公益活動實作的機會，讓學生將課堂所學的知識與技能在實際操作中得到提昇，進而提高自己的專業技能與競爭力。

羅正明強調，公益活動中的國中課桌椅修繕計畫是持續多年的工作，因受限於材料尺寸大小，所以，事前的創意發想及規畫設計就至為重要，由學生主動提出構想再與指導老師討論定案，整個過程學生主動學習與認真的態度是正常上課中無法教導的。

校長李恭榮表示，公東高工各科創造多項得獎與服務的記錄是公東一直引以為傲、造就台東學子的資本。家具木工科老師更以身作則帶領學生參與義築協會志工服務、國中課桌椅修繕活動，讓學生在服務的過程發展「做中學，學中做」的師徒制理念，讓學生了解施比受更有福。

李恭榮表示，對於師生利用課餘時間發揮所學所長參與的競賽及公益活動，學校是大力支持並鼓勵，感謝學校師長無償的付出。近年來，因為物價波動，學生實習材料入不敷出，更要感謝各界善心人士對公東高工的肯定，持續的捐助比賽、檢定的材料，讓台東的莘莘學子能無後顧之憂的學習。