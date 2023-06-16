偷遍東台灣！關山警通報、大武警攔捕　竊車賊難逃法網

▲警方將2名男子依現行犯逮捕，移送台東地檢署依法偵辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「不要動！熄火下車！手舉高」！台東縣警察局大武分局於15日17時許，接獲關山警察分局發布攔截遭竊車輛通報，隨即集結線上警力，設置阻截器材實施攔截圍捕，並於18時2分許，於台9線金崙大橋南端，以優勢警力順利攔獲該部失竊大貨車，竊嫌深知法網難逃，舉起雙手聽從警察指令就逮，將車內邱姓及古姓等2名男子依現行犯逮捕，將贓證物及車輛扣案。2人於花東兩地連續竊取汽車5輛、機車2部，儼然為汽車竊盜集團，全案依竊盜罪嫌移送台東地檢署依法偵辦。

案經承辦員警抽絲剝繭得知，邱姓犯嫌於5日就在台北市士林區公園附近竊取重型機車一部，當作代步工具。經過2天，也就是7日，從北部轉移到東部，於台東縣鹿野鄉四維段，竊取暫停於路邊的自小貨車，駕車前往台東市，在台東市岩灣地區及台東新站附近，又分別竊取2部臨停於路旁自小貨車，一路驅車行駛至成功東河後，再竊取另一部自小貨車。又於14日下午在台東市區竊取重型機車一部，騎乘至池上鄉大坡附近，隨後與古姓犯嫌共同竊取一部停放於路旁鑰匙未拔的大貨車。蔡姓車主於傍晚發現大卡車憑空消失，隨即報案。

關山警察分局獲報後，偵查隊及員警立即前往現場蒐證，同時由勤務指揮中心發布失車通報。經查詢行車軌跡後，研判犯嫌沿台9線往南行駛。大武警察分局接獲通報後，立即集結線上警力，於金崙大橋南端設置阻截器材實施攔截圍捕，並且於18時2分許，以優勢警力及阻截器材，在無人損傷狀況下，將該部失竊大貨車順利攔截，並依現行犯逮捕車內2名竊車嫌犯。