農產品銷陸「不高興就進不去」　賴清德批中國：正常經貿變選舉武器

▲賴清德出席台東縣信賴台灣之友會成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨主席賴清德17日上午出席「台東縣信賴台灣之友會成立大會」，現場受到支持者熱烈歡迎。談到農產品時，賴清德說，台灣的農產品外銷中國受到牽制，高興時就可以銷到大陸，不高興或甚至選舉到就進不去，「讓原本正常的經貿工作，無意間就轉變為選舉武器」，但不該如此，所以台灣積極開拓外銷管道，應與沖繩、石垣島等日本城市建立一個更直接緊密的關係，讓花東的農產品能夠透過台日之間的合作，以拒絕中國的威脅。

台東縣信賴台灣之友會成立，超過六百人擠爆會場，由台東縣信賴台灣之友會榮譽理事長陳建年、理事長余文儀，以及立委劉櫂豪、陳瑩、伍麗華、立委參選人賴坤成與地方黨公職共同到場展現台東縣團結氣勢。賴清德步入會場時，支持者高呼「2024、團結一致」、「Team Taiwan、挺台灣」，場面熱烈。

賴清德致詞首先談到，台東有最壯闊的景觀，也有台灣最長的海岸線，是非常壯觀秀麗的城市，如何讓台東縣進步發展、安居樂業，是下一任總統非常重要的工作。賴認為，台北市固然是首都，台北市往前走一百步，不如22縣市攜手往前走一步，大家一起往前走，就是「均衡台灣」的概念。

賴清德表示，在交通建設方面，蔡英文總統上任後已經做了許多努力，包括完成南迴公路修復通車、南迴鐵路電氣化通車。另外，台九線靠台東路段，預計在今年底順利完工；花蓮到宜蘭段的蘇花改也已經通車，目前蘇花安工程，以及尚未完成的各項工程都已經動工、完工日期也已經確定，並一定會如期完工，送給大家一條安全回家的路。

除此之外，賴清德也提出將以捷運化公共運輸概念，透過「車班密、準時、轉乘」，完善台東縣內公共運輸系統，偏遠地方則以預約發車，和民間合作的方式，共同來滿足台東交通運輸需求。

在觀光產業部分，賴清德說，國際社會已經知道台灣追求民主、自由、人權的價值，和國際是一樣的；以及在台灣推動、發展南島語族文化，讓台灣作為南島語族首都等，都有助於觀光產業與外交工作。

在農業方面，賴清德則表示，台灣一定要積極開拓外銷管道。台灣在面臨中國威脅下，農產品能否外銷中國都受中國牽制，讓原本正常的經貿管道轉變為選舉武器。賴清德認為，台灣應與沖繩、石垣島等日本城市建立一個更直接緊密的關係，讓花東的農產品能夠透過台日之間的合作，簽訂新的制度，直接銷往日本或是其他國家，以拒絕中國的威脅。

至於醫療方面，醫師出身的賴清德談到，醫療資源對台東非常重要，未來將努力讓台東馬偕醫院成為能夠扮演更重要角色、更好的醫療服務機構。只要台東交通便利、新的產業進來、醫療服務提升，年輕人就留得住、在地鄉親就得以享受天倫之樂，台東的產業就可能持續繁榮發展。

在外交、國防方面，賴清德也提到，常說花東是後山，但站在國安的角度卻是前線。面對外來勢力的威脅，特別是中國各項軍演，要更要團結一致、不向威權國家低頭投降，「面對中國威脅，我們並不放棄主權，在這種狀況下得到的和平，才是真正的和平」。

最後，賴清德強調，未來他會在蔡英文總統領導，以及大家共同努力的台灣現有基礎上持續努力，與大家一起合作、奮鬥，「讓台灣可以更好、經濟持續繁榮發展、民主持續深化、和平可以維持」。