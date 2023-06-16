台東成功警前進校園　進行「防空避難設施」宣導

▲成功分局員警，向各級學校師生宣導新式防空避難設施標示。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



警政署更新防空避難設施標示規劃，台東縣警察局成功分局員警日前利用校園宣導機會，向各級學校師生宣導新式防空避難設施標示，另向師生宣導防空避難設施設置原則及重要性。



成功分局業務組組長胡捷雄指出，因新式標示甫於今年3月底開始替換，為加快學童對於新防空避難設施標示的認識，員警利用畢業典禮或校園宣導等機會，向各級學校師生講解防空避難設施種類、查對、列管及使用分配等規定做講解，其中新防空避難設施標示與民眾最直接相關，故該分局特別針對新防空避難設施標示進行宣導，新式標示牌主要為A4大小白底貼紙，上面繪製防空避難icon，標示中英文樣及紅色方向指引，可說是簡潔易懂，若遇到演習或遇上真正的空襲時，師生們可依新式指示牌找尋己身附近防空部難設施就地避難。



成功警察分局表示，台海局勢日益嚴峻，有必要不斷強化各項民防整備，利用各項集(機)會，深入各校宣導防空避難設施，讓師生能更了解到「防空避難設施設置原則」及「防空避難設施運用」。此外，也員警也建議教師平時可先行查詢住附近防空避難處地點，在遇戰時或戰爭將發生時，可搭配預行儲存之資訊，並依照指引，或聽從軍、憲、警及民防人員引導，帶領學生進入防空避難處所避難，以確保師生生命安全。