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賴清德副總統贈台東棒球隊　張泰山HOME RUN書籍

▲賴清德副總統贈書籍給台東棒球隊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲賴清德副總統贈書籍給台東棒球隊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東子弟、現任味全龍職棒打擊教練張泰山，今年4月推出紀錄22年球員生涯的《HOME RUN：森林王子張泰山O～EO》自傳。長期關注棒球發展的賴清德副總統在閱讀完新書後，認為對年輕的棒球選手將有很大的鼓勵和啟發，便以私人捐贈名義，偕同來自花蓮的總統府發言人谷辣斯與時報出版，一同募集800餘本新書送往花東棒球隊學校。

17日上午9點在卑南國中圖書室辦理贈書活動，台東縣副縣長王志輝親臨會場表達感謝之意，並勉勵球員在訓練、比賽之餘能夠多提升閱讀能力，藉由培養思考的習慣，聰明打球。

來自台東泰源村的張泰山，在書中提到，當年為了「牛奶與饅頭」加入棒球隊，但母親擔心球隊會吃苦，不願讓他打棒球。直到向母親保證「我一定會讓您感到榮耀」，並承諾拿一個獎項回家，母親才同意張泰山繼續打球，成為他最忠實的支持者。

HOME RUN書籍的核心為張泰山人生「五局中場」的整理回顧，透過回望自己的人生，有機會再次觸摸、安撫曾經的痛與遺憾；書名用HOME RUN，除了是連結全壘打，也代表所有的故事都是從「家」出發、再回到「家」的棒球路。

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關鍵字：

賴清德棒球台東

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