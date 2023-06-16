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台東縣政府設「安心專線」　整合資源與家長攜手守護幼兒安全

▲台東縣政府設「安心專線」，守護幼兒安全。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府設「安心專線」，守護幼兒安全。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

近日媒體報導幼兒園疑似餵食藥品一案，引起社會各界熱烈討論，台東縣長饒慶鈴重視孩童教養環境安全，也立即指示教育、社會及衛生等相關局處針對強化作為，並整合縣府與各界資源，全方位的兒童安全守護，即刻設立安心專線 (089-331172)，讓家長能夠放心送托，攜手成為寶貝的守護牆。

針對管制藥品管理及避免管制藥品之誤用、濫用或流為非法使用，台東縣衛生局公布安心專線提供諮詢服務，衛生局指出，如發現孩童有疑似嗜睡、意識障礙、記憶力衰減等狀況可撥打089-331172（上班時間）或1999(24小時縣民服務專線)。衛生局將提供轉介、就醫、檢驗協助，民眾亦可直接至台東馬偕紀念醫院、衛生福利部台東醫院、台東基督教醫院、台北榮民總醫院台東分院掛小兒科，由醫師協助判斷，並由醫院提供檢驗服務。

社會處表示，在訪視輔導及稽查項目內，針對托嬰中心應訂立託藥措施，以確保幼兒用藥安全，家長務必填寫「委託餵藥同意書」、託藥時間、方式、份量以及注意事項等，托育人員始能用藥，同時加強抽查托嬰中心監視器畫面，強化托育環境安全。

▲台東縣政府設「安心專線」，守護幼兒安全。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣府教育處則指出，為保障縣內教保服務機構服務品質，針對幼兒園教保員，縣府每年定期舉辦教保服務人員教育訓練，如用藥安全及正向管教等研習，且均列為必修研習，協助教保服務人員瞭解用藥安全，以提升教保人員的專業知識和能力。

在管理查核部分，強化幼兒園教保服務檢查，也透過定期與不定期到園稽查，包括公安稽查、行政稽查、衛生保健檢核與基礎評鑑等，確保教保服務機構遵守相關法規和標準，提供專業、友善和安心的教保環境給孩子們。

另外衛生局孫國平局長於今年3月即要求啟動「管制藥品稽核」及「管制藥品處方合理性查核」專案，現亦持續加強醫事機構及藥事機構管制藥品查核，落實管制藥品管理作業及輔導，並查核處方合理性，杜絕醫源性管制藥品流用之可能。

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