F奶網紅爆被「當紅女星男友」公園性侵未遂　4線索指向前男模

▲網紅Q塔爆料某女星男友曾性侵未遂，念在女方求情才選擇不舉發。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內揭露性騷的運動從政壇燒到演藝圈，不少名人紛紛被點名。號稱「最凶國文老師」的F奶網紅Q塔（Queenta）今（16日）爆料，某位知名女藝人的男友「L先生」，不只曾借酒裝瘋在包廂伸鹹豬手，甚至在公園對女性性侵未遂。由於Q塔沒有指名道姓，不少網友要她別包庇加害者，並透過貼文4個線索當起鍵盤柯南。

Q塔今天在臉書發文感嘆，連日看到許多人勇敢揭發爆料，很感謝這些遲來的正義。不過她話鋒一轉，透露某知名女演員的男友，曾假借酒意串通友人，在包廂內性騷女性，甚至在外企圖性侵，「在包廂裡摸女生屁股、講一些噁話，甚至在公園對女性性侵未遂，受害者隨便問都一堆。」而這些黑歷史都是在交往期間發生。

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Q塔表示，「L先生」的惡行之所沒有被揭發，是因為那時女演員正當紅，且為對方求情，念在「女人不想為難女人」不想讓她難堪，但不代表L先生過去傷天害理的惡行就能被原諒。

貼文一出，不少好奇的網友開始畫重點，根據「女星出生書香世家、被奉為氣質女神」「女友是知名女演員」「男友曾是男模」等線索，以及「L先生」的姓氏暗示，開始猜測男方身分。

不過更多人認為，性侵未遂太過嚴重不該包庇，批評Q塔故意不點名是在蹭熱度。Q塔則要大家別檢討受害者，沒指名道姓只是不願惹出更大的風波，「為的是警告這個男生，不要再做出更多的糟糕事！」

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