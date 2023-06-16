陳柏惟性騷退黨內幕曝光　吳依潔再爆「重踩基進黨政治底線」

圖文／竟周刊

前基進黨立委陳柏惟昨（15日）被志工團女成員指控性騷擾，儘管他迅速道歉，並宣布退選2024，仍止不住眾怒。台灣基進台南黨部執行長吳依潔昨晚同時在臉書上爆料去（2022）年陳柏惟退黨祕辛，是因他屢次以自己聲量，威脅黨主席提名堂哥陳玄曗代表基進參選議員，但他明知堂哥數次酒駕、劈腿成性，根本是侵犯政治底線、令人髮指。

吳依潔在臉書上發文透露，陳柏惟侵犯的不只是被害女子的身體自主和感受，對基進黨來說，他甚至侵犯了黨內最基本的「政治理念」。

吳依潔無奈表示，前主席陳奕齊去年選舉在市場掃街時，提到陳柏惟不成材，當時被大家一面倒攻擊，許多支持的朋友不了解真實情況，聽到當下覺得一時難以諒解，但其實背後另有隱情。

吳依潔這才公開，陳柏惟原來屢次以自己聲量威脅黨遵照個人意志，向黨主席要求，以「為黨95%的候選人站台」交換提名「酒駕數次」「劈腿慣犯」的堂哥陳玄曄，代表台灣基進參選議員，至於剩下5%都已跟他人交換利益換掉。

吳依潔痛批，對人身體自主性冒犯跟侵犯是很令人髮指的，「同樣的道理，拿著紅酒對著黨要求提名他堂哥交換對黨95%支持，這是對政治道德和政黨理念的冒犯跟侵犯，一樣是不能碰觸的政治底線，這難道不同樣令人髮指嗎？」

吳依潔最後強調，人的「身體主權」不可侵犯，而台灣基進的「政治底線」也是沒有辦法侵犯的，因此陳柏惟退黨了。

值得注意的是，陳柏惟的堂哥陳玄曄今（2023）年2月劈腿相關情事才爆出；當時陳玄曄坦承錯誤，並願意承擔該受到的懲罰「我會檢討我自己，深刻反省」，並公開對受害者道歉。

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