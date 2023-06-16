　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟性騷退黨內幕曝光　吳依潔再爆「重踩基進黨政治底線」

台灣基進台南黨部執行長吳依潔爆料，陳柏惟（圖）去年退黨的真正原因。（本刊資料照）

圖文／竟周刊

前基進黨立委陳柏惟昨（15日）被志工團女成員指控性騷擾，儘管他迅速道歉，並宣布退選2024，仍止不住眾怒。台灣基進台南黨部執行長吳依潔昨晚同時在臉書上爆料去（2022）年陳柏惟退黨祕辛，是因他屢次以自己聲量，威脅黨主席提名堂哥陳玄曗代表基進參選議員，但他明知堂哥數次酒駕、劈腿成性，根本是侵犯政治底線、令人髮指。

吳依潔在臉書上發文透露，陳柏惟侵犯的不只是被害女子的身體自主和感受，對基進黨來說，他甚至侵犯了黨內最基本的「政治理念」。

吳依潔無奈表示，前主席陳奕齊去年選舉在市場掃街時，提到陳柏惟不成材，當時被大家一面倒攻擊，許多支持的朋友不了解真實情況，聽到當下覺得一時難以諒解，但其實背後另有隱情。

吳依潔這才公開，陳柏惟原來屢次以自己聲量威脅黨遵照個人意志，向黨主席要求，以「為黨95%的候選人站台」交換提名「酒駕數次」「劈腿慣犯」的堂哥陳玄曄，代表台灣基進參選議員，至於剩下5%都已跟他人交換利益換掉。

吳依潔痛批，對人身體自主性冒犯跟侵犯是很令人髮指的，「同樣的道理，拿著紅酒對著黨要求提名他堂哥交換對黨95%支持，這是對政治道德和政黨理念的冒犯跟侵犯，一樣是不能碰觸的政治底線，這難道不同樣令人髮指嗎？」

吳依潔最後強調，人的「身體主權」不可侵犯，而台灣基進的「政治底線」也是沒有辦法侵犯的，因此陳柏惟退黨了。

值得注意的是，陳柏惟的堂哥陳玄曄今（2023）年2月劈腿相關情事才爆出；當時陳玄曄坦承錯誤，並願意承擔該受到的懲罰「我會檢討我自己，深刻反省」，並公開對受害者道歉。

★《鏡週刊》關心您：

  • 未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
  • 若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導
寶成集團高層遭爆性騷！還派人潛議會偷拍　本人駁斥：為不實指控感到悲哀
陳柏惟為性騷道歉！2點不實遭揭穿　女志工無奈：他有很厚的防護罩
遭琵琶女神控訴「要求陪睡、泡鴛鴦浴」　YTR多米多羅反擊：我也一直避開

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
曾是人氣小童星！他信守13年前「與罹癌父之約」錄取國立醫學系
衝進場強抱梅西！　18歲狂粉下場曝光
快訊／羅智強為倡議「政黨輪替大聯盟」道歉
快訊／《人選之人》黃健瑋被指控「趁機性交」！本人首發聲
「小許瑋甯」結婚了！　老公帥臉首曝光
快訊／2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳柏惟性騷退黨內幕曝光　吳依潔再爆「重踩基進黨政治底線」

快訊／羅智強為倡議「政黨輪替大聯盟」道歉　「暫時不接受訪問」

連戰、連勝文力挺侯友宜！　喊話「再不團結就會讓Lie僥倖當選」

侯友宜民調被看衰難逃「老三」現況？　他曝：地方盛傳7月「換侯」

衛福部政策急轉彎「不全台採檢」　侯競辦質疑：為瞄準新北？

快訊／再添生力軍！　柳采葳、詹為元加入侯友宜選辦發言人陣容

陳菊履勘金門建設！陸未開台灣自由行　邱太三：一個銅板敲不響

唯一支持！侯友宜密會連戰　盼2024總統選舉再創榮景一役

蔡英文提名15位大法官惹議　他點關鍵：馬英九破壞任期交錯制度

徐巧芯聲援羅智強　嗆苗博雅入「民主大聯盟」：蹭賴自救！

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

爸「暴風式吸貓」滿臉享受　牠眼神呆滯：我不乾淨了...

萌貓在門上High Five！　擊掌祝旅客「出入平安」

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

女騎士等紅燈遇鴿子飛來　被咬摔車...牠路中遭撞亡

陳柏惟性騷退黨內幕曝光　吳依潔再爆「重踩基進黨政治底線」

快訊／羅智強為倡議「政黨輪替大聯盟」道歉　「暫時不接受訪問」

連戰、連勝文力挺侯友宜！　喊話「再不團結就會讓Lie僥倖當選」

侯友宜民調被看衰難逃「老三」現況？　他曝：地方盛傳7月「換侯」

衛福部政策急轉彎「不全台採檢」　侯競辦質疑：為瞄準新北？

快訊／再添生力軍！　柳采葳、詹為元加入侯友宜選辦發言人陣容

陳菊履勘金門建設！陸未開台灣自由行　邱太三：一個銅板敲不響

唯一支持！侯友宜密會連戰　盼2024總統選舉再創榮景一役

蔡英文提名15位大法官惹議　他點關鍵：馬英九破壞任期交錯制度

徐巧芯聲援羅智強　嗆苗博雅入「民主大聯盟」：蹭賴自救！

《機戰傭兵6 境界天火》秀4分鐘實機遊玩片　戰鬥場景Grid086搶先看

愛莉莎莎被香港藥局騙錢　曝「男友反應」認定了：喜歡這樣的男人

還會代表阿根廷多久？　梅西：身為世界冠軍不能離開國家隊

20歲妹遭拖進飯店房間性侵！外籍客色喊：要不要一起睡

莫蘭特2度亮槍遭禁賽25場！慘賠2.3億　回歸還有「附帶條件」

「在不瘋狂」前團員唐婷婷宣布離婚！　25歲分了前夫：結束就是開始

回鍋執教想帶來新文化　主帥懷特：我們球員都是戰士

陳柏惟性騷退黨內幕曝光　吳依潔再爆「重踩基進黨政治底線」

炒飯王冠軍遭負評「服務態度不佳」　老闆氣炸回嗆

6萬張門票被搶光！梅西卻不踢了　印尼球迷怒轟「廣告不實」

變態！彰化男當街「擼砲管」　女騎士驚嚇加速通過　

政治熱門新聞

女志工控性騷　陳柏惟道歉了　

羅智強宣布取消記者會　深夜曝關鍵原因

打臉陳柏惟！　女志工揪「2點謬論」反擊

女校長撕入國登記表　官員曝下場

汐止傳幼童驗出三級毒品！侯友宜火速回應

陳柏惟被控性騷道歉　他揭1細節更可怕

國民黨遭爆「男男騷擾」未爆彈　青壯派立委給出同志性暗示

女志工「2謬論」打臉！　陳柏惟私訊22字道歉

朱凱翔陷性騷　用《倚天屠龍記》回應

9名證人指證！　前青年部主任蔡沐霖吃案、公開場合詆毀同仁

新北餵藥風波　柯：真的拖太久

快訊／新北1430開設災害應變中心　午後大雷雨降雨集中永和

桃工程性騷案遭質疑　社會局重啟調查

快訊／再添生力軍！　柳采葳、詹為元加入侯友宜選辦發言人陣容

更多熱門

相關新聞

陳柏惟捲性騷風波　基進黨：為過去提名他跟大眾道歉

陳柏惟捲性騷風波　基進黨：為過去提名他跟大眾道歉

陳柏惟捲性騷風暴道歉　綠委：應該有肩膀自己承擔

陳柏惟捲性騷風暴道歉　綠委：應該有肩膀自己承擔

陳柏惟被控性騷女志工　林靜儀：與人相處界線要謹慎拿捏

陳柏惟被控性騷女志工　林靜儀：與人相處界線要謹慎拿捏

為何性騷案這麼多？律師點破「台灣社會1大問題」

為何性騷案這麼多？律師點破「台灣社會1大問題」

陳柏惟被控性騷擾　吳欣岱：基進黨願提供法律資源給相關受害者

陳柏惟被控性騷擾　吳欣岱：基進黨願提供法律資源給相關受害者

關鍵字：

鏡週刊陳柏惟吳依潔基進黨

讀者迴響

熱門新聞

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

獨／《終極三國》3女星都受害！　被許傑輝咬下唇、表演賞巴掌「不准告訴公司」

快訊／板橋50嵐換瓦斯氣爆！滿地飲料杯4人送醫

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

3線索浮現！《人選之人》男演員被控「趁機性交」

許傑輝小18歲系花嫩妻曝光！

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

身分證對中「任5碼」玩樂園只要5元

許傑輝《下課花路米》性騷2員工！　公視證實曾下通牒：再犯就走人

賴琳恩爆男星拍戲「又摸又親」！　導演制止還繼續：他感覺來了

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

即／板橋中正路氣爆！3人受傷送醫

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

劉亮佐演到一半突接「炸彈通知」緊急撤離

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面