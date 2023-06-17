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哈利、梅根簽6億巨額合約「生產力未達標」　Spotify腰斬節目解約

哈利王子與梅根退出英國王室已有3年時光。（翻攝The British Royal Family臉書）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）在脫離英國王室後，與串流平台Spotify簽下鉅額合約。15日雙方發布聯合聲明，宣布結束合作關係。由梅根主持的Podcast節目《原型》（Archetypes）也不會推出第二季。

Spotify與哈利、梅根的聲音製作公司Archewell Audio共同發佈聲明，宣布雙方結束兩年半合作，聲明中指出，「雙方同意終止合作，但我們對共同製作的系列節目感到自豪。」

梅根的Podcast節目《Archetypes》去年8月播出。（翻攝Spotify）

哈利與梅根在2020年與Spotify簽下約2,000萬美元（約新台幣6.14億元）鉅額合約，並推出由梅根主持的Podcast節目《原型》。該節目探討女性在社會中的發展，以及外界加諸在女性的種種標籤、既有印象等，邀來不少重量級嘉賓與梅根對談，包括網球傳奇小威廉絲（Serena Williams）、歌手瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、名媛芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）等。

根據《華爾街日報》報導，Spotify與哈利、梅根合作期間，只推出《原型》這一個節目，雙方幾個月前曾討論過是否要推出第二季，後來就沒有下文。梅根新簽的經紀公司WME透露，《原型》製作團隊為他們在Spotify的表現感到自豪，梅根也持續開發更多內容。不過知情人士透露，哈利夫婦生產力不達標，沒有獲得全數金額產量要求，因此Spotify決定與他們分道揚鑣。

此外，Spotify上週解雇約200名員工，包括許多音檔工程師，占了公司員工總數的2%。Spotify指出，雖然Podcast深受聽眾歡迎，但難以實現盈利，他們將對此進行改善，包括在Spotify以外的平台提供節目、為創作者提供更多工具，而不是製作原創內容。



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