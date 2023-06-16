　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世新教授、副校長遭控性騷學生　校方回應了

▲▼世新大學與軍公教同步，明年元旦起調薪4％。（圖／世新大學提供）

▲世新大學一名學生指控教授、副校長性騷，校方已啟動性平程序。（圖／世新大學）

文／中央社

一名世新大學新聞系學生投書媒體，指一名C教授和Y副校長（化名）涉性騷擾，受害人被教導為公義發聲，卻「成為自己的失聲者」。世新校方今天表示，媒體報導視同檢舉，已啟動性平程序。

一名不具名的學生投書「獨立評論」指出，近期各界捲起MeToo風潮，媒體與社群的連結替弱勢者發聲，對任何學新聞的人可說是莫大鼓舞，但這股力量似乎還未流入新聞傳播學院，過去遭到掩蓋噤聲卻「無法成為消息來源」的傷痛依然存在。

投書寫到學院內的一些黑暗面，包括教授傳訊息給學生過度親暱、以討論課務為由要求獨處、在校務實作藉機碰觸敏感部位，以及習慣性的搭肩、擁抱、摟腰等，種種行為都超過師生間合理的身體界線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投書內文提到一名C教授（化名）涉性騷，向系主任反映，卻回應C教授有後台、無法處理。另一名Y副校長（化名）在討論課時，藉機摟學生的腰，受害者在權力關係下難以拒絕或只能吞忍，擔心公諸於世會面臨權力牽扯，發生在新聞學院內，更須與坐擁媒體人脈的權勢者對抗。

對於上述投書指證的內容，世新大學校方告訴中央社記者，目前沒有接獲當事人檢舉或投訴，但因媒體報導，校方已主動啟動性平程序。

根據「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第19條規定，經媒體報導的校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件，應視同檢舉，學校應主動將事件交由性平會調查處理。疑似被害人不願配合調查時，學校或主管機關仍應提供必要的輔導或協助。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
邰智源背鍋12年！　許傑輝閃辭稱「被排擠」實為被檢舉性騷
衛福部幼兒檢驗急轉彎「限新北」挨批　王必勝還原始末
世新教授、副校長遭控性騷學生　校方回應了
連戰、連勝文力挺侯友宜！　公開喊話
日本必買10大價差商品曝光
蘋果地圖大更新！　超實用新功能一次看
陳柏惟爆性騷「害慘節目」！　《3Q新台灣》緊急停播

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幼兒園餵藥案　蒼藍鴿轟「被帶風向」：太瞎了

世新教授、副校長遭控性騷學生　校方回應了

衛福部幼兒檢驗急轉彎「限新北」挨批政治操作　王必勝還原誤植始末

早餐店花生厚片加料！妹子舔一口「露出蟑螂翅膀」　一票人噁吐

美國FDA最新疫苗株建議出爐！XBB.1.5獲選　羅一鈞：與台灣流行一致

日本必買10大價差商品曝光　網友票選保健食品才排第二

煮30顆水餃「22顆破皮」大崩潰！內行超強3步驟完美解決：不用加水

清冠一號配這藥慘變「急性腎衰竭」！台大醫急喊：真的母湯

長輩享受吃粽樂趣！「養生好吞粽」好吃無負擔　食材做法曝

唐吉訶德取消24hrs營業！網解析關鍵：日幣當台幣賣

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

爸「暴風式吸貓」滿臉享受　牠眼神呆滯：我不乾淨了...

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

女騎士等紅燈遇鴿子飛來　被咬摔車...牠路中遭撞亡

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

幼兒園餵藥案　蒼藍鴿轟「被帶風向」：太瞎了

世新教授、副校長遭控性騷學生　校方回應了

衛福部幼兒檢驗急轉彎「限新北」挨批政治操作　王必勝還原誤植始末

早餐店花生厚片加料！妹子舔一口「露出蟑螂翅膀」　一票人噁吐

美國FDA最新疫苗株建議出爐！XBB.1.5獲選　羅一鈞：與台灣流行一致

日本必買10大價差商品曝光　網友票選保健食品才排第二

煮30顆水餃「22顆破皮」大崩潰！內行超強3步驟完美解決：不用加水

清冠一號配這藥慘變「急性腎衰竭」！台大醫急喊：真的母湯

長輩享受吃粽樂趣！「養生好吞粽」好吃無負擔　食材做法曝

唐吉訶德取消24hrs營業！網解析關鍵：日幣當台幣賣

快訊／大樂透端午加碼4幸運兒抱走100萬　下期頭獎仍保證1億

幼兒園餵藥案　蒼藍鴿轟「被帶風向」：太瞎了

「小許瑋甯」求婚9個月登記了！老公帥臉首曝光…網讚：像古巨基

吃很少還是胖？她點名6習慣「體脂肪默默飆高」：酒喝太多了

邰智源背鍋12年！　許傑輝閃辭稱「被排擠」實為被檢舉性騷

宋家豪連7戰無失分　樂天慘遭巨人再見3分砲

「黑道教父孫女」爆導演摸大腿　反擊酸民檢討風向：不要當加害者

李宣榕喜曝「當媽了」！　童年陰影被治癒：不再害怕

世新教授、副校長遭控性騷學生　校方回應了

板橋府中「幸福來了！音樂市集」周末登場

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

周董MV「吵什麼吵」 賴清德回應了

母載上學車禍天人永隔　重傷兒國中會考5A滿級分

NET有真皮包！「只要759元」妹子驚呆

電影開演前5分鐘「男友喊2句」轉身就走！原因超瞎

老闆兒抹布水擠牛肉麵鍋？攤商曝真相

高中營養午餐「整桶像廚餘」！家長怒公審

寶可夢卡「1張收500萬台幣」玩家崩潰：賣掉了

8縣市大雨　端午連假天氣曝！南北兩樣情

12星座「下半年衰月」揭曉

更多熱門

相關新聞

3線索浮現！《人選之人》男演員被控「趁機性交」

3線索浮現！《人選之人》男演員被控「趁機性交」

政壇開始引爆的MeToo風潮，燒到演藝圈，許傑輝被多位女星指控性騷擾退出演藝圈，今又有女網友指控《人選之人─造浪者》一名男演員，曾經對她「趁機性交」，她表示，「我不看台劇，台劇難看是主因，另一個不曾說出的原因是我不想看見那個人的臉。」她更直接點名，「簡莉穎、謝盈萱、廖梨伶...，你們這些人，真的不知道嗎？他在學校的事蹟。」

彰化5連霸女議員自曝被「摸胸」

彰化5連霸女議員自曝被「摸胸」

確認吳濬彥「未接住」　黨調查名嘴性騷黨工：制度未完善

確認吳濬彥「未接住」　黨調查名嘴性騷黨工：制度未完善

獨／知情人士曝《終極三國》受害女星當年不敢講原因

獨／知情人士曝《終極三國》受害女星當年不敢講原因

賴琳恩爆男星拍戲「又摸又親」！　導演制止還繼續：他感覺來了

賴琳恩爆男星拍戲「又摸又親」！　導演制止還繼續：他感覺來了

關鍵字：

世新大學性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

獨／《終極三國》3女星都受害！　被許傑輝咬下唇、表演賞巴掌「不准告訴公司」

快訊／板橋50嵐換瓦斯氣爆！滿地飲料杯4人送醫

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

許傑輝小18歲系花嫩妻曝光！

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

身分證對中「任5碼」玩樂園只要5元

3線索浮現！《人選之人》男演員被控「趁機性交」

許傑輝《下課花路米》性騷2員工！　公視證實曾下通牒：再犯就走人

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

即／板橋中正路氣爆！3人受傷送醫

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

賴琳恩爆男星拍戲「又摸又親」！　導演制止還繼續：他感覺來了

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面