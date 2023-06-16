世新教授、副校長遭控性騷學生　校方回應了

▲世新大學一名學生指控教授、副校長性騷，校方已啟動性平程序。（圖／世新大學）

文／中央社



一名世新大學新聞系學生投書媒體，指一名C教授和Y副校長（化名）涉性騷擾，受害人被教導為公義發聲，卻「成為自己的失聲者」。世新校方今天表示，媒體報導視同檢舉，已啟動性平程序。

一名不具名的學生投書「獨立評論」指出，近期各界捲起MeToo風潮，媒體與社群的連結替弱勢者發聲，對任何學新聞的人可說是莫大鼓舞，但這股力量似乎還未流入新聞傳播學院，過去遭到掩蓋噤聲卻「無法成為消息來源」的傷痛依然存在。

投書寫到學院內的一些黑暗面，包括教授傳訊息給學生過度親暱、以討論課務為由要求獨處、在校務實作藉機碰觸敏感部位，以及習慣性的搭肩、擁抱、摟腰等，種種行為都超過師生間合理的身體界線。

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投書內文提到一名C教授（化名）涉性騷，向系主任反映，卻回應C教授有後台、無法處理。另一名Y副校長（化名）在討論課時，藉機摟學生的腰，受害者在權力關係下難以拒絕或只能吞忍，擔心公諸於世會面臨權力牽扯，發生在新聞學院內，更須與坐擁媒體人脈的權勢者對抗。

對於上述投書指證的內容，世新大學校方告訴中央社記者，目前沒有接獲當事人檢舉或投訴，但因媒體報導，校方已主動啟動性平程序。

根據「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第19條規定，經媒體報導的校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件，應視同檢舉，學校應主動將事件交由性平會調查處理。疑似被害人不願配合調查時，學校或主管機關仍應提供必要的輔導或協助。