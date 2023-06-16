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中區矯正機關志工年度組訓　12首長率400人齊聚雲林「讓愛遠傳」

▲雲林第二監獄舉辦「112年度法務部矯正署所屬中區矯正機關志工組訓」，共418人參與研習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林第二監獄舉辦「112年度法務部矯正署所屬中區矯正機關志工組訓」，共418人參與研習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林第二監獄為提升矯正機關志工專業知識，強化教化輔導及授課技巧，於昨（15）日舉辦「112年度法務部矯正署所屬中區矯正機關志工組訓」，由中區12個矯正機關首長、職員帶領各機關之志工前來共襄盛舉，共418人參與研習。

雲林第二監獄典獄長林文宗表示，監獄要發揮矯治的功能，志工的支持是不可或缺的強大力量，感謝志工老師長期無私奉獻，協助各類教化輔導課程活動，陪伴收容人走過服刑低潮，讓他們在日常中找到信心與希望，也期許透過志工的愛與關懷，引導收容人走向正途，進而順利復歸社會，尋找自己的幸福與真愛。

▲雲林第二監獄舉辦「112年度法務部矯正署所屬中區矯正機關志工組訓」，共418人參與研習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林第二監獄典獄長林文宗感謝志工老師長期無私奉獻，也期許透過志工的愛與關懷，引導收容人走向正途。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林第二監獄指出，由於刑事政策與性別平等觀念的重要性與時俱進，此次志工組訓特別邀請雲林地方法院刑事庭長王子榮法官主講「修復式司法介紹及經驗分享」，雲林縣雲萱基金會王招萍執行長主講「性別平等意識課程」，兩位講師以深入淺出、平易近人的授課方式，分享自己從事實務工作上的經驗，獲得廣大的迴響，與會志工受益良多。

法務部矯正署教誨處遇科王淑秋科長及林典獄長易於活動中共同主持綜合座談會，志工踴躍分享輔導心得與建議，在雙向溝通下，讓矯正機關真正了解志工輔導面臨的問題，進而協助解決，並提升志工專業的輔導能力。同時也利用此時宣導矯正機關未來的管教政策，希望深化輔導工作，與志工攜手成就教化願景，使矯正機關、志工、收容人共創三贏。

▲雲林第二監獄舉辦「112年度法務部矯正署所屬中區矯正機關志工組訓」，共418人參與研習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣雲萱基金會王招萍執行長主講「性別平等意識課程」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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