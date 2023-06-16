出席黃埔校友會千人力挺　侯友宜：明年以總統身分參加百年校慶

▲侯友宜今天中午在桃園市長張善政陪同下出席黃埔軍校校友會活動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市長侯友宜今（16）日以國民黨總統參選人身分出席黃埔軍校建軍99周年活動，侯友宜致詞時指出，他當了30年的警察，為守護中華民國而打拚，軍警一家系出同門，黃埔軍人捍衛中華民國，對內警察弟兄守護台灣的社會安定；侯友宜強調「用我人生餘力奉獻給中華民國」，明年將以總統身分到鳳山陸軍官校，參加黃埔軍校建校百年校慶。

近期飽受餵藥風波重創民調，侯友宜今天上午在桃園市長張善政與多名藍營立委、市議員陪同下前往桃園市中壢區出席出席黃埔校友會活動，現場湧入逾千黃埔校友、退役老兵到場相挺。。

張善政市長首先高呼，明年1月13日，請大家用超過去年十倍、百倍支持他的力道，一起努力讓侯友宜來擔任中華民國總統；侯友宜指出，軍警一家都是系出同門，黃埔軍人對外捍衛中華民國，對內警察弟兄守護台灣的社會安定。過去因為有黃埔弟兄守護中華民國，台灣才能夠有今天的繁榮。

▲國民黨總統參選人侯友宜今天與桃園市長張善政等人出席黃埔軍校校友會活動，並切蛋糕為黃埔軍校建軍99周年慶生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

侯友宜認為，現在通膨物價指數不斷上升，但退休金不斷被調整，現階段退撫法到了該檢討時刻，要讓為國家犧牲奉獻的大家獲得肯定與支持，將來一定會改變，讓軍警公教等體系人員，能夠安養過日子。

侯友宜表示，「民進黨做不好，換國民黨來做！」過去這8年來黑金、詐騙問題泛濫，兩岸關係緊張，內政百廢待舉，去年善良、正直的張善政當選桃園市長，讓桃園變得不一樣，明年選舉不只是下架民進黨，最重大意義是守護中華民國，面對不同政黨的挑戰，大家要團結再團結，把口號化成行動，一起改變現狀。

▲國民黨總統參選人侯友宜受訪時強調，明年會以總統身分到鳳山陸軍官校，參加黃埔軍校建校百年校慶。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

侯友宜最後強調，願用我人生餘力奉獻給中華民國，擔任警察與公職40多年來，為守護中華民國而打拚，與在場所有人一樣，只有一個信念，就是用最忠誠的愛來守護中華民國，守護台澎金馬這塊土地的人民，義無反顧挺身而出；過去擔任警察不怕子彈，但這場選舉不是面對子彈，而是面對執政黨以國家機器、用假訊息抹黑操作，但我對自己、對所有弟兄有信心，一定要讓中華民國永續，請大家一起團結力量，明年一起贏得最後的勝利，明年會以總統身分到鳳山陸軍官校，參加黃埔軍校建校百年校慶。