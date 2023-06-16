衛福部政策急轉彎「不全台採檢」　侯競辦質疑：為瞄準新北？

▲侯友宜選舉工作室發言人吳亮賢 。（圖／侯友宜選舉工作室提供）



記者崔至雲／新北報導

幼兒園餵藥案延燒，引起許多家長恐慌，衛生福今（16）日下午1時半宣布即起擴大提供全台幼兒原幼童免費檢驗巴比妥Barbiturate、苯二氮平Benzodiazepine的定性檢驗，不過，經過3小時之後，緊急改口只限新北市。對此，侯友宜競選工作室發言人吳亮賢指出，如此重大的政策衛福部竟然「急轉彎」，坐實民進黨政府以此事進行政治操作，瞄準新北市而來，絲毫不關心全台兒童健康，令人懷疑究竟衛福部受到民進黨多大壓力，才必須緊急轉彎？

衛福部原本今日宣布，擴大提供全台幼兒園幼童免費檢驗巴比妥，結果不到三小時，緊急改口只限新北市。吳亮賢表示，對於衛福部政策急轉彎，醫福會執行長林慶豐第一時間跳出來說，部立台北醫院稍早新聞稿為「誤植」，但細究台北醫院原版新聞稿，特別強調「不限新北市，全台幼兒園之幼童皆適用」，代表此政策發布時，便是以全台幼童採檢為重點，絕非單純筆誤，怎麼會兩個多小時後，卻變成「誤植」？

吳亮賢強調，對於新北私幼案，在副總統賴清德帶頭造謠下，民進黨公職及側翼接續抹黑，已造成全台家長恐慌，然而身為中央部會的衛福部，應該要關注的是全國孩童健康，而不是只針對特定縣市，但衛福部原本的全台幼兒園免費採檢政策，卻緊急改口稱僅有「新北市」，難道全國孩童的健康不必關注？還是只將新北視為眼中釘？

吳亮賢質疑，衛福部政策急轉彎，令人合理懷疑，這前後說法不一的兩個多小時期間，民進黨政府到底給了衛福部多少壓力？衛福部是接到哪個黨政高層的指示，才必須做此改口，「衛福部政策朝令夕改，恐怕是坐實民進黨為了政治操作而施壓衛福部，目的恐怕是擔心，若民進黨執政縣市也檢驗出相同結果，民進黨如何再針對新北市做政治攻擊？」

