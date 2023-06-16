侯友宜民調被看衰難逃「老三」現況？　他曝：地方盛傳7月「換侯」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委參選人羅智強原本預計今（16日）召開「政黨輪替大聯盟」倡議記者會，但在昨天深夜臨時叫停，引發外界揣測「藍營小雞公開跳船」、「棄侯保柯」。民進黨立委鍾佳濱受訪時表示，確實在地方上聽到藍營政壇人士盛傳「7月全代會未必是侯友宜」。

羅智強15日接受媒體人王淺秋專訪時，拋出要組「政黨輪替大聯盟」，除做出上述表示外，羅也說，政黨輪替也許不是國民黨重返執政，可能是其他政黨上去，也可能是聯合政府。原訂今日要舉行的記者會則臨時取消。

不僅外界解讀藍營民代「公開跳船」、部分地方基層社團也醞釀「罷侯」、「換侯」氛圍，鍾佳濱表示，在地方上有聽到藍營政壇人士傳，7月全代會未必是侯友宜，還言之鑿鑿，稱會由新的主席提新的總統候選人，提錯人主席要負責，「意思是說要換侯也要換朱，地方說七月還有變化，如果覺得侯撐不住要換人，一定要由新的主席提新的人選。」

對於外界解讀部分藍營民代「公開跳船」，鍾佳濱指出，這有非常高風險跟挑戰性，即便是聯合政府，在立委選舉也是各黨選各的，執政時再聯合。

鍾佳濱指出，總統跟立委是一起選的，若拋棄同黨總統候選人，跑去跟別黨的候選人，那該黨總統候選人情何以堪？未來當選責任政治怎麼算？若國民黨立委出錯柯文哲要不要負責？反之亦然，如果國民黨候選人提出此主張蠻荒謬，民主國家沒有這樣體制。

前國民黨立委邱毅日前接受訪問時也斷言，侯友宜近來民調低迷，朱立倫很有可能於7月23日國民黨全代會前更換參選人。