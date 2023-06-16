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快訊／羅智強取消「政黨輪替大聯盟」記者會　深夜發文曝關鍵原因

▲▼羅智強出席大安區母親節音樂會。（圖／記者李毓康攝）

▲羅智強拋出「政黨輪替大聯盟」，但突然宣布取消16日的記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨台北市大安選區立委參選人羅智強倡議共組「政黨輪替大聯盟」，本來預定16日召開記者會。不過，羅智強15日深夜突然發文宣布，暫停明天記者會，原因是「有媒體下了『不支持侯友宜』的標題，政黨輪替大聯盟的理念被帶歪了」。

羅智強表示，他和高雄市前新聞局長王淺秋決定暫停「政黨輪替大聯盟」倡議記者會，因為有媒體下了「不支持侯友宜」的標題，預計很難為政黨輪替大聯盟帶來加分，只會引起更多揣測，也違背了這個倡議的初衷，所以他選擇暫停，在此向媒體和各位網友致歉。

他說，大家不用擔心，即便沒有記者會，他還是會和王淺秋繼續用更漸進、累積式的方法繼續倡議「政黨輪替大聯盟」，並透過疊加形成共識，「我認為『政黨輪替大聯盟』是擊敗民進黨唯一的一條路
退此一步，台灣民主即無死所，我們心中已有新的構想，最慢會在下周向大家公布。」

羅智強疑惑，為什麼提出政黨輪替的想法，會被解讀成「不支持侯友宜」？政黨輪替也是侯友宜揭櫫的目標，何況5月17日侯友宜被徵召時，也曾高呼三次「政黨要輪替！」所以政黨輪替大聯盟的意義，就是給有意角逐總統的人，無論侯友宜還是柯文哲，給他們一點時間，用最大努力去證明自己是最有能力帶領台灣實現第三次政黨輪替的人。

他強調，政黨輪替大聯盟的精神就是，侯友宜或柯文哲誰當選都是「次要問題」，只有政黨輪替救台灣，才是「首要問題」。之所以被窄化為「支持誰」或「不支持誰」，他覺得有2個原因，一是民進黨害怕政黨輪替，當然想方設法搞破壞，二是政黨輪替大聯盟有其困難與複雜性，容易引起誤會和陰謀論猜測。

羅智強認為，一場記者會不足以說明「政黨輪替大聯盟」的倡議目標、如何進行，所以他們必須採取「更周延而漸進式」的溝通、論述和共識凝聚的方式，「那絕對不是一次記者會就能說清楚的，必須花一點時間耐心、反覆的溝通溝通再溝通、說明說明再說明，甚至修正修正再修正。」

為此，羅智強決定用「堆積木的方式」，「透過我最擅長的社群平台為主，進行溝通。」他說，雖然記者會暫停，也引來了不少的砲火，但這些砲火，是必經的過程，他不認為是壞事，「小小的絆跌，並無礙我們追求政黨輪替、下架民進黨的決志。」

羅智強表示，「政黨輪替大聯盟」討論的火花已經燃起，他認為是一件好事，雖然提出後他接到很多電話，也有很多不諒解、陰謀論的箭飛來，但他希望自己仍要勇敢挺下去，因為政黨必須輪替、民進黨應該下台，這已經是台灣六成人民的共識，但由於在野力量的分散和混亂，民進黨還是可能靠四成少數當選，「這才是2024總統大選，民主制衡陣營面對的最大難題。」

羅智強指出，他和王淺秋都只是「政黨輪替大聯盟」的倡議人、點燈人，告訴大家什麼是「政黨輪替大聯盟」及其重要性，但這個計畫要成功，就不可能只靠他和王淺秋，因為他們兩個的力量太薄弱，必須要有更多社會中堅力量站出來，讓更大的民意疊起來，「唯一支持，政黨輪替，大家加油！」

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