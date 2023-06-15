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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強曝民進黨內簡舒培民調最高　苗博雅未來恐成「洗票機」

▲▼羅智強出席大安區母親節音樂會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨前台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨14日中執會通過台北市大安區立委選舉與社民黨市議員苗博雅合作，黨內也出現雜音，該區市議員簡舒培直言「不認同也無法支持」。對此，國民黨大安區立委參選人羅智強15日則透露，簡舒培在民進黨內民調一直最高，他也曾把簡舒培當假想敵，此外，他認為，苗博雅若在這次立委選舉累積能量，下次議員選舉將會成為「洗票機」。

羅智強在廣播節目《千秋萬事》中透露，自己在初選時就在大安區做過民調，民進黨內民調最高的一直是簡舒培，他坦言，簡舒培在所有民進黨潛在參選人中，基層服務做得最扎實，他當時也把簡舒培當成假想敵。

至於民進黨找來苗博雅的原因，羅智強認為，這跟民進黨主席賴清德當初找林飛帆、李正皓、雞排妹的思維是一樣的，「外國（黨）的月亮比較圓」。他分析，這對地方會帶來很大的衝擊，他聽到地方有些聲音傳出，如果苗博雅在這次立委選舉拉抬聲勢、累積政治能量，那下次議員選舉很可能就會變成「洗票機」。

「是民進黨黨徽太髒嗎？」羅智強提到，對民進黨基層議員、支持者而言，就會有為什麼參選人是民進黨推出，卻不掛民進黨的疑惑。但他強調，不管是誰來參選，都不影響他「走基層、拚服務、提政見」的競選模式，他也透露，論走基層的勤勞度，民進黨稍微能和他匹配的只有簡舒培，大概比苗博雅勤勞10倍，這是地方公認。

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