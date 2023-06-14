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社會 社會焦點 保障人權

性騷纏身又被羅智強求償10萬　張宇韶開庭神隱...遭譏出來面對

▲▼羅智強出席大安區母親節音樂會。（圖／記者李毓康攝）

▲羅智強告名嘴張宇韶求償10萬元，喊話張「出來面對」。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

近期深陷性騷醜聞的親綠名嘴張宇韶，去年（2022年）底PO文再度指稱「羅智強竟然要殷瑋在公開場合幫他拿公事包」，爭取提名參選立委的羅智強立刻提告，要求張宇韶公開道歉與賠償10萬元，台北地院今開庭，2位主角均請律師代打，張的律師聲稱張的PO文「描述一個民主政治文化倫理」、可受公評，羅的律師強調殷瑋早已澄清沒有此事，張仍以虛構情節減損羅的社會評價，法官諭知雙方確認有無調解意願，擇期再開庭。

羅智強是在去年12月30日喊告張宇韶造謠，強調「絕不姑息」，表示求償10萬元若告贏，就捐給民主學校當成培訓基金，羅並說殷瑋也笑稱張宇韶這篇PO文最大的腦洞是「強哥，認識你的人都知道，你從來就是背著背包到處工作，你根本沒有公事包啊！」

今下午開庭前，羅智強在個人臉書粉專預告「我來把張宇韶挖出來」，他告張的時候，張的眾多性騷擾案還沒爆發，「就在他性騷多案齊發，正想躲起來避風頭的時候，我告他的案子，竟然在這個時候『開庭了』，真的只能用『報應』兩個字來形容」，羅喊話張「親自出來面對記者！」

不過羅智強跟張宇韶今都沒現身法庭，各委任律師代打。羅的律師主張，張的PO文含有羅把殷瑋當成下屬屈就貶低的意味，但殷瑋在2021年已公開澄清羅從沒要他幫拿公事包、張的第1篇PO文所述不實，張本件PO文卻再次以相同的虛構情節抹黑羅，足以減損羅的社會評價。

▲▼台灣公民人權聯盟籌備處今日(3/2)司法信心年度民意調查記者會，陳為祥律師（台灣公民人權聯盟籌備處）、吳豪人教授（台灣人權促進會前會長）、黃帝穎理事長（台灣永社）、鄭文龍理事長（台灣陪審團協會）、黃崇佑副主任（台灣制憲基金會）、張宏林執行長（公督盟）、陳惠敏理事長（監所關注小組）、潘威佑秘書長（台灣社）、何宗勳理事長（台灣公民參與協會）、張宇韶副理事長（台灣韜略策進學會）等多名法律人出席與會。（圖／記者湯興漢攝）

▲名嘴張宇韶開庭神隱，透過律師辯稱PO文「描述一個民主政治社會文化倫理」，無誹謗羅智強意圖。（資料照／記者湯興漢攝）

張宇韶的律師聲稱，幫人提公事包沒有不名譽，反而有協助、尊重的意涵且可受公評，張跟羅智強都是公眾人物，對於公開評論應有較高的容忍義務，何況國民黨是最大在野黨，張說殷瑋幫羅提公事包，是在「描述一個民主政治文化倫理」，沒故意指稱羅有任何負面訊息。

法官訊問雙方律師確認將傳喚殷瑋、現為專欄作家的親民黨文宣部前副主任吳崑玉，以及張宇韶PO文提及的國民黨青年團前執行長陳江彬作證，法官並諭知雙方7天內陳報有無調解意願，若不調解，下次開庭將直接傳喚吳崑玉與殷瑋2位證人。

張宇韶在2021年8月13日以《這些人真可悲！國民黨戰鬥藍的一場荒謬鬧劇》為題，PO文數落多名藍營政治人物時，指稱「我聽過幾個真實的故事，羅智強竟然要殷瑋在公開場合幫他拿公事包；然後用上對下的施捨口吻，把輔選有功的青年團執行長陳江彬，『安排』去當不分區立委助理」。

殷瑋曾任國民黨中央黨部發言人，並於總統馬英九任內擔任總統府發言人，羅智強時任總統府副秘書長。馬英九卸任後，殷瑋到澳洲攻讀碩博士並在當地工作，去年12月重返國內政壇，出任新科台北市長蔣萬安的市政顧問與台北市府發言人。

張宇韶去年12月29日以《殷瑋搶進蔣萬安市政顧問 掀起國民黨上下不滿壓力鍋》為題，評論殷瑋的人事案時，再次指稱「我聽過幾個真實的故事，羅智強竟然要殷瑋在公開場合幫他拿公事包；然後用上對下的施捨口吻，把輔選有功的青年團執行長陳江彬，『安排』去當不分區立委助理」。

張宇韶2篇PO文的同一段話不僅一字不差，連緊跟在後的評論也一模一樣：「對於這種作風外界必然覺得詫異，但原因大概只有藍營知道，因為他們最清楚這種扭曲的政黨文化與所謂等級尊卑」。

羅智強今PO文預告開庭時間，一併揶揄張宇韶答辯狀以《一天付36萬去幫他提公事包，為什麼大家搶著做》這本書當證據，企圖主張「下屬協助長官提公事包，亦非有損名譽之事」，羅諷刺「我說張宇韶，你噁不噁心啊，為了不要賠十萬元，就能肉麻成這樣子，在大街罵羅智強，然後在小巷拍我的馬屁，真的是夠丟臉了」。

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