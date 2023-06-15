快訊／女志工控性騷「汽車旅館敢不敢」　陳柏惟道歉了　

記者呂晏慈／台北報導

政壇「＃MeToo」風波持續延燒，前立委陳柏惟15日遭志工團女成員指控，曾對她說「找妳當我的代理孕母」、「走啊！汽車旅館啊！敢不敢！」等語涉性騷。對此，陳柏惟晚間發布聲明道歉，他說明，謝謝巫小姐願意說出來，讓自己知道不對的地方，讓巫小姐產生不舒服，言詞相處的拿捏不恰當，「連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人」。

陳柏惟表示，「對於巫小姐的指控與造成她不適的言論，我先在此誠摯的向她道歉」。他回顧，自己跟巫小姐會認識是因在2019年選舉時，她在臉書上發文，表示在職場上遇到性騷擾，由於該職場是在自己的選區，知道後覺得這件事需要協助，因此請團隊主動聯繫，解決這件事，是因為這樣才跟巫小姐認識。

陳柏惟表示，而後當選，自己成立了壘球隊，巫小姐加入他的志工與壘球隊，擔任球隊行政，在過程中巫小姐表達被球員性騷擾，自己得知此事後，開除了該名球員，阻絕性騷擾在球隊中有再度發生的可能，「一直以來，發生在巫小姐身上的遭遇，我不只一次努力協助。在主觀意識上，在幫她解決性騷擾的困境後，我當然不可能願意成為對她性騷擾的加害者。但是造成對方不舒服，的確是我該負起的責任」。

陳柏惟說明，關於巫小姐文中提到的，自己不當的言語為她帶來困擾與不適，為此自己感到相當抱歉，也希望能獲得她的諒解，無論自己是否有這樣的動機，造成不舒服是事實，在這件事情上，自己傷害支持者的期待與信任，「我認為連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人」。

陳柏惟說，不管是巫小姐還是社會各界與親友，因此受到連累與傷害者，他都非常抱歉，關於性平方面，自己的確有所不足，深刻反省，日後會更謹慎仔細，「謝謝巫小姐願意說出來，讓我知道自己不對的地方，讓巫小姐產生不舒服，言詞相處的拿捏不恰當，我很抱歉，深刻反省是我唯一能做的事」。