陳柏惟遭爆性騷擾女志工！　「去學按摩助興、找妳當代理孕母」

▲陳柏惟遭爆性騷擾。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

記者江采蓁／綜合報導

近日政治圈性騷擾爭議不斷，前立委陳柏惟15日也被爆出性騷擾辦公室志工。一名女網友發文指出，陳柏惟曾多次向她說出帶有性暗示的言論，包括「按摩可以助興，出錢讓妳去學按摩」、「找妳當我的代理孕母」、「走啊！敢不敢汽車旅館」等，最後她也向陳柏惟喊話，「我不知道我是不是第一個，但我希望我是最後一個...請不要再用這樣輕蔑的語氣向女性說話。」

該名女網友表示，自己曾經是陳柏惟的支持者，2020年收到幕僚的招募，成為了陳柏惟的志工，那年她20歲，持續了2年。她提到，有一次結束選戰工作，到龍井服務處吃飯聚會，當時她搭陳柏惟的便車，當陳柏惟要下車的時候，特意起身靠向她的位置，用左臉蹭了她的右臉，並在她耳邊用氣音跟她說「掰掰」，雖然當時她全身起雞皮疙瘩，但她告訴自己，或許是喝多了，不曉得自己在幹嘛，不要想太多。

再來，2022年10月8日，民進黨台中市議員李天生、蔡其昌聯合競總成立大會，陳柏惟是與會貴賓，她以支持者的身分去看陳柏惟致詞，活動結束後，陳柏惟詢問她下午是否有空，邀請她一起上台北，於是她就搭了陳柏惟的便車；回程路上，陳柏惟向她提起按摩的話題，說道「會按摩的女生很加分欸」、「助興是一定的，你不懂啦！那感覺很不一樣」、「妳哪天想學按摩再跟我說啦，我幫妳出錢讓妳去學」，陳柏惟又接著提到代理孕母，說道「等我哪天想生小孩再問妳，找妳當我的代理孕母」。

該名女網友表示，撇除上述兩件她記得起明確發生時間與背景的事件之外，在偶然的閒聊中，陳柏惟總是會迸出幾句略帶性暗示的話語，例如「走啊！汽車旅館啊！敢不敢！」，她都只能回覆「你都不怕被我吿欸！」，而陳柏惟都會回「對欸！我都忘了妳告人性騷擾很有經驗」，因而作罷。

該名女網友透露，她會一次次合理化這樣的行為，是因為自己曾受過性騷擾，而當時陳柏惟還是新科立委，對她伸出援手，因此當時她認為，陳柏惟就是一個剛正不阿，是個完全值得信任的人，「但我沒有想過我最信任的人，後來會拿我的傷口當作笑話來揶揄。」

該名女網友提到，自己也曾跟比較友好的幕僚討論過，他們都說陳柏惟只是把她當妹妹，甚至有幕僚羨慕她有這種「特別待遇」。

該名女網友強調，她知道寫下這篇文章，會遭受到很多人的質疑，但她沒有任何動機，單純就如《人選之人》裡張亞靜的所說，「我真的真的想要的，是可以好好睡上一覺，不用去想那些事情。」

該名女網友最後也向陳柏惟喊話，「我不知道我是不是第一個，但我希望我是最後一個。無論是支持者、志工、粉絲，請拿捏好與異性相處的分寸、尊重你的伴侶。就算是偶像、景仰的對象，也不代表每個人都能夠接受這樣的舉動，對於這樣的行為，感受都是好的。也請不要再用這樣輕蔑的語氣向女性說話，女生並不是生來要學習任何技能來取悅男人的工具。」

截至發稿前，陳柏惟尚未針對此事做出回應。

該名女網友臉書全文：

#Metoo 陳柏惟 3Qi.tw 陳柏惟



我曾經是陳柏惟的支持者，2020年，收到幕僚的招募，成為了他的志工，那年我20歲，持續了兩年。



有一次結束選戰工作，到龍井服務處吃飯聚會，我搭陳柏惟的便車，當時的司機是顏英華先生，先送陳柏惟回家後，再送我回家。當時的座車是白色七人座的Honda，中間有扶手跟走道可以走到後面座位，我跟他分別坐在中間排兩個分開的座位。車子開下他當時位在烏日的租屋處—櫻花獨綻社區地下室，當他要下車的時候，特意起身靠向我的位置，用他的左臉蹭了我的右臉，並在我耳邊用氣音跟我說：「掰掰」雖然當時我全身起雞皮疙瘩，但我告訴自己，或許是他喝多了，不曉得自己在幹嘛，不要想太多。



2022年10月8號，李天生蔡其昌聯合競總成立大會，陳柏惟是與會貴賓，我以支持者的身份去看他致詞。活動結束後，陳柏惟要趕場錄製3Q新台灣，朝著站在舞台右側邊的我走來，詢問我下午是否有空，邀請我和他一起上台北，於是就搭了他白色內裝的黑色特斯拉。



在錄完節目回台中的路上



：「妳有沒有興趣要去學按摩？」



：「沒有」



：「難怪妳單身」



：「爽啦！」



：「會按摩的女生很加分欸！」



：「怎樣加分？」



他欲言又止：「沒有啊⋯就⋯」



：「你是要指助興嗎？」



：「助興是一定的，你不懂啦！那感覺很不一樣」



：「是哦」



：「妳哪天想學按摩再跟我說啦 我幫你出錢讓妳去學」



接著他又談到代理孕母的問題



：「台灣的代理孕母合法了嗎？」



我跟司機一起回答：「還沒吧」

（接著聊有關代理孕母合法的國家、收費等問題）

最後他說：「好啦，等我哪天想生小孩再問你」



：「問我幹嘛！」



：「找妳當我的代理孕母啊！」



：「我才不要！」



撇除上述兩件我記得起明確發生時間與背景的事件之外，在偶然的閒聊中，陳柏惟總是會迸出幾句略帶性暗示的話語。



：「走啊！汽車旅館啊！敢不敢！」



：「我不敢！」



：「妳就臭俗辣啊～只會嘴砲」



：「你都不怕被我吿欸！」



：「對欸！我都忘了妳告人性騷擾很有經驗。」



（這類對話不下數次，而我每次都是用這樣的方式來化解）



也曾在活動場合找他拍照時，又用了相同的方式蹭了我的臉後，迅速上車趕場，我措不及防，只能愣在原地。



為什麼我會一次次合理化這樣的行為？在我還沒有成為陳柏惟的志工，單純是支持者的時候，我曾經在工作上遭遇職場性騷擾，當時陳柏惟私訊我說：「我可以直接去店裡問有沒有監視器」



雖然最後我沒有透過他來處理這件事，但對於當時一個初識新科立委的老百姓來說，他願意開口幫助我，我很感動也很感激。單就此事他對我展現的態度，讓我認為他是一個剛正不阿，是個完全值得信任的人。但我沒有想過我最信任的人，後來會拿我的傷口當作笑話來揶揄。



我也曾經詢問過其他志工與較友好的幕僚，他這些行為是否有些不適當？有人說：「他就把你當妹妹看啊！對你也比較特別。」也有人說：「他是你的偶像欸，被你爽到了！」



嗯，對。因為是志工裡面少數年紀較輕的，因此他們都說，陳柏惟把我當妹妹看，也曾有志工跟我表示，羨慕陳柏惟對我比對其他志工不一樣。我不確定旁人感受到的「不一樣」，和我內心感受到的「不一樣」是否相同，但每當我對於這種行為感到不適的時候，就又只能告訴自己，或許是因為我過往的經歷，讓我對於和異性有過多肢體接觸、踰矩的語言特別敏感，他之所以會有這樣的行為跟言論，只是因為我們很熟，所以他才敢這樣和我開玩笑吧？只要我說出來了，旁人一定會覺得是我想多了。

最近看完了人選之人、看著網路上的貼文，內心的不適又全都出現了，原來我不是不在意，而是勉強自己不要去在意。我想要跟當時的自己道歉，是我太在意他人的看法，卻忽略了自己內心的感受。



我知道寫下這篇文章，會遭受到很多人的質疑，我沒有任何動機，單純就如人選之人裡張亞靜的所說：「我真的真的想要的，是可以好好睡上一覺，不用去想那些事情。」



我只是想要勇敢為自己挺身而出一次，謝謝其他人的勇敢給了我勇氣。不管看到這裡的你們願不願意相信我，我都真心感謝。



最後，我想跟陳柏惟說：「我不知道我是不是第一個，但我希望我是最後一個。無論是支持者、志工、粉絲，請拿捏好與異性相處的分寸、尊重你的伴侶。就算是偶像、景仰的對象，也不代表每個人都能夠接受這樣的舉動、對於這樣的行為，感受都是好的。也請不要再用這樣輕蔑的語氣向女性說話，女生並不是生來要學習任何技能來取悅男人的工具。」