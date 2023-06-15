韓國大田廣域市長來台簽署科學技交流合作協議　邀高虹安率團訪韓

▲韓國大田廣域市長李莊雨率團訪新竹市長高虹安，雙方簽署科學技術交流合作協議。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

韓國大田廣域市長李莊雨市長15日率團拜會新竹市長高虹安，雙方就科技產業進行交流，並簽署「科學技術交流合作協議」MOU。李莊雨表示，世界半導體的領導企業皆座落於新竹市，而大田市也是韓國非常重要的科技之都，兩市具有高度相似之處，他也誠摯邀請高虹安有機會能帶領團隊造訪大田市。

大田廣域市擁有韓國最大的科技產業園區，匯集眾多私立和公立研究機構，包含有韓國MIT之稱的韓國科學技術院（KAIST），以及韓國電子和電信研究院（ETRI）、韓國航空宇宙研究院（KARI）、三星集團研發中心皆坐落於此。

談到此次與大田市簽署「科學技術交流合作協議」，高虹安也指出，新竹市有「台灣矽谷」之稱，擁有竹科園區及香山工業區，是半導體產業重鎮、全台最重要的科技城，大田市亦有國家級的「大德科學園區」及市府營運的「大田科技園區」，開發許多國家重大科研成果，兩市產業背景非常相似，新竹市與大田市簽定合作協議，奠定兩市科技交流合作契機，期望未來雙方能持續交流合作，分享智慧科技推動市政經驗。

▼新竹市長高虹安。



▼韓國大田廣域市長李莊雨。

韓國大田廣域市長李莊雨表示，非常感謝高虹安的接待，大田市今日與新竹市簽署「科學技術交流合作協議」意義非常重大，眾所周知新竹市在台灣是非常重要的科技城市，世界半導體的領導企業皆座落於新竹市，而大田市也是韓國非常重要的科技之都，國內最頂級的科技研究機構皆聚集於此，因此大田市與新竹市具有高度相似之處，他也誠摯地邀請高虹安有機會能帶領團隊造訪大田市，針對科技發展持續合作交流，結合各自優點，成果必定能超越國家範疇，更能為全世界科技發展貢獻心力。



高虹安在致贈新竹市琉璃藝品及米粉醬油禮盒給大田市訪團時也表示，除了剛好藉此機會向韓國貴賓宣傳新竹市的特色，其實，韓國對於台灣人而言並不陌生，台韓兩國不管是觀光旅遊、產業投資、教育文化等方面交流皆非常密切，尤其是現今韓國影視藝文化深入台灣民心，根據台灣觀光局今年1月到3月統計數據，韓國是外國人來台旅遊人數第一名，而韓國也是台灣人僅次於日本最喜愛的旅遊國家，未來，她也盼雙方就科學技術領域持續合作，並逐步擴大交流合作範圍，拓展文化、教育、觀光等領域的實質合作機會，進一步深化兩市之間的情誼。