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社會 社會焦點 保障人權

合歡山警收6罐泡菜　韓自行車冠軍情侶3年前險失溫...謝暖警伸援手

▲韓國情侶3年前來台參加KOM登山王挑戰賽，遇到大雨濃霧，在即將失溫之際，受到合歡所員警安置照料時合影。（圖／新城警分局提供，下同）

韓國情侶3年前來台參加KOM登山王挑戰賽，遇到大雨濃霧，在即將失溫之際，受到合歡所員警安置照料時合影。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新城警分局合歡所員警3年前熱情接待了來自韓國自行車冠軍情侶Miso和高丁丁，兩人3年後在KT story的YouTube頻道上，特別在影片中感謝警察大哥3年前的溫馨協助，讓他們對臺灣這塊寶島充滿了感恩心意，還透別寄了6組泡菜和醃漬蘿蔔表達感謝之意。

日前合歡所收到來自高雄的包裹，員警依箱上的寄件者訊息回撥電話，只聽宅配公司的老闆娘說是受韓國顧客委託寄來泡菜禮盒，寄物緣由並不瞭解，只說泡菜要冷藏且要趕快吃完。

員警一頭霧水，遂拆開包裹查看，只見裡面整整齊齊地擺放6組泡菜及醃漬蘿蔔，還有感謝信及一張照片，原來是一對韓國自行車情侶3年前受到合歡所員警的安置照料，所以寄上禮物感謝，並承諾今年會再前來台灣參加10月底的KOM登山王挑戰賽，也一定要再來看看台灣的警察大哥，希望當面向合歡所員警表達最誠摯的感謝。

▲韓國情侶3年前來台參加KOM登山王挑戰賽，遇到大雨濃霧，在即將失溫之際，受到合歡所員警安置照料時合影。（圖／新城警分局提供，下同）

泡菜禮盒內的感謝信，字裡行間充滿濃濃的感恩之情。

隔了幾天，員警親友在影音平台上看到介紹韓台文化的「KT story」頻道，發現了韓國自行車冠軍情侶Miso和高丁丁剪輯的短片，他們分享了3年前來台參加KOM登山王挑戰賽，卻遇到了大雨、濃霧攪局，2人在霧雨中被淋成落湯雞，在即將失溫之際，卻受到合歡所員警的安置照料，這支短片上架2週已有超過34萬人觀看，並有破萬人按讚，對台灣人情及警察給予諸多正面、溫馨的評價。

合歡派出所所長林福長表示，其實合歡所員警在安置受困遊客時，不論國籍、語言都是以「無差別服務」的平常心來接待，全部一視同仁，提供熱茶、泡麵讓遊客取暖，直至身體恢復正常為止。

就連新城警分局長吳思翰也在分局群組裡給予合歡所的肯定，並讚賞這就是「合歡所的日常」，合歡員警發自內心的接待，帶給遊客滿滿的溫暖，也是最棒的國民外交；在時值警察節前夕，能獲得來自其他國家人民的感謝，無疑是最棒的禮物。

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