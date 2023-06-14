▲抓緊韓國疫後旅遊商機，基隆市府力推山海城遊程魅力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府隨交通部觀光局組團赴韓參加「第36屆臺灣觀光協會TVA／韓國旅行業協會KATA臺韓觀光交流會議」，由觀光及城市行銷處城市交流及行銷科科長蔡慧婷上台推廣基隆的觀光旅遊亮點，分享這座城市的山、海、城合一特性，主打特色主題式包裝遊程，搶攻韓國的境外旅遊市場。

本屆臺韓觀光交流會議為期3天，以重啟台韓國際旅遊策略為題，由韓國旅行業協會KATA吳敞熙會長及臺灣觀光協會TVA 葉菊蘭會長，帶領臺韓雙方觀光業者媒合疫後雙方互訪之策略，更進行B2B洽談活動，為疫後合作打下根基，期待臺韓雙方互訪人次能再創佳績。

會議中，臺韓兩方皆提出地方城市的觀光策略，基隆市政府、屏東縣政府、韓國江陵市廳觀光政策課、江陵世界森林博覽會組織委員會、益山市文化觀光產業課，皆上台分享自家旅遊亮點。

基隆市府觀銷處行銷科長蔡慧婷表示，基隆不僅是北部最知名的美食之都，包含遠近馳名的廟口夜市、北台灣的海鮮集散地崁仔頂漁市等，更擁有眾多天然美景及豐厚的人文底蘊，全球20大日出觀測點和平島地質公園、台灣龍珠基隆嶼、小威尼斯正濱漁港色彩屋等，搭配基隆便捷的交通網絡，包含郵輪、火車、快捷公車、市公車等，讓旅客輕鬆走透透。

基隆市政府也在會議中分享了多項套裝遊程，不論是想要上山下海、看古蹟聽故事、廟宇參拜路線、東西岸美食之旅，都規劃好了推薦路線讓旅客自由選擇及搭配，要讓韓國的旅行業者及旅客，在最短的時間內認識基隆這座迷人的城市，加速提升韓國旅客蒞基人次。

蔡慧婷特別推薦，基隆有許多景點及節慶活動值得大家來探訪，不論天然地質景觀、夢幻的海港風情、新舊融合的多元文化等，值得大家親自來感受，更多旅遊資訊，請關注基隆旅遊網FB及IG，獲得第一手動態消息！