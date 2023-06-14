　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

抓緊韓國疫後旅遊商機　基隆市府力推山海城遊程魅力

▲抓緊韓國疫後旅遊商機 基隆市府力推山海城遊程魅力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲抓緊韓國疫後旅遊商機，基隆市府力推山海城遊程魅力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府隨交通部觀光局組團赴韓參加「第36屆臺灣觀光協會TVA／韓國旅行業協會KATA臺韓觀光交流會議」，由觀光及城市行銷處城市交流及行銷科科長蔡慧婷上台推廣基隆的觀光旅遊亮點，分享這座城市的山、海、城合一特性，主打特色主題式包裝遊程，搶攻韓國的境外旅遊市場。

本屆臺韓觀光交流會議為期3天，以重啟台韓國際旅遊策略為題，由韓國旅行業協會KATA吳敞熙會長及臺灣觀光協會TVA 葉菊蘭會長，帶領臺韓雙方觀光業者媒合疫後雙方互訪之策略，更進行B2B洽談活動，為疫後合作打下根基，期待臺韓雙方互訪人次能再創佳績。

▲抓緊韓國疫後旅遊商機 基隆市府力推山海城遊程魅力。（圖／記者郭世賢翻攝）

會議中，臺韓兩方皆提出地方城市的觀光策略，基隆市政府、屏東縣政府、韓國江陵市廳觀光政策課、江陵世界森林博覽會組織委員會、益山市文化觀光產業課，皆上台分享自家旅遊亮點。

基隆市府觀銷處行銷科長蔡慧婷表示，基隆不僅是北部最知名的美食之都，包含遠近馳名的廟口夜市、北台灣的海鮮集散地崁仔頂漁市等，更擁有眾多天然美景及豐厚的人文底蘊，全球20大日出觀測點和平島地質公園、台灣龍珠基隆嶼、小威尼斯正濱漁港色彩屋等，搭配基隆便捷的交通網絡，包含郵輪、火車、快捷公車、市公車等，讓旅客輕鬆走透透。

▲抓緊韓國疫後旅遊商機 基隆市府力推山海城遊程魅力。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市政府也在會議中分享了多項套裝遊程，不論是想要上山下海、看古蹟聽故事、廟宇參拜路線、東西岸美食之旅，都規劃好了推薦路線讓旅客自由選擇及搭配，要讓韓國的旅行業者及旅客，在最短的時間內認識基隆這座迷人的城市，加速提升韓國旅客蒞基人次。

蔡慧婷特別推薦，基隆有許多景點及節慶活動值得大家來探訪，不論天然地質景觀、夢幻的海港風情、新舊融合的多元文化等，值得大家親自來感受，更多旅遊資訊，請關注基隆旅遊網FB及IG，獲得第一手動態消息！

▲抓緊韓國疫後旅遊商機 基隆市府力推山海城遊程魅力。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►基北北桃1200月票7／1啟動　謝國樑盼年底前建置「共享運具」

►瑞芳幼坑瀑布虎頭蜂螫傷1男1女　警消急拉封鎖線管制步道

►七堵室內兒童樂園今揭牌啟用　謝國樑：創造友善美好體驗

►基隆特教生身懷絕技　副市長邱佩琳頒獎嘉勉

►七堵室內兒童樂園6／2啟用　謝國樑提前開箱4大主題遊戲區

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
定期定額「ETF人氣王」洗牌！
全台7大「正妹女警」一次看！　粉絲嗨：已戀愛
許傑輝遭女星爆要求「巧克力夾乳溝」！　目擊者小嫻心疼發聲
快訊／41歲野獸領軍奪3連霸　林志傑賽後發聲
《不熙娣》班底泰國出車禍
富邦勇士3連霸　豪發3千萬獎金
快訊／許晉哲、林志傑淚崩！　勇士締造史無前例3連霸王朝
男「每週愛愛卻不射」！只因深信1句話　醫一聽驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基北北桃1200都會通定期票　6／15開放購票設定

基北北桃1200月票6／15開賣　謝國樑：市民通勤出遊都會通

抓緊韓國疫後旅遊商機　基隆市府力推山海城遊程魅力

基隆與日本宮古市交流會啟動　副市長邱佩琳：預祝帆船賽圓滿成功

台南勞工局端午愛心粽　境外生大讚人情味

桃園唯一！永豐高中榮獲「2022第16屆波蘭國際發明展」金牌獎

連續33年！台電獎助學金頒獎　大甲溪電廠319萬激勵青年學子

國民黨正式通過徵召姚正玉參選立委　打一場下架民進黨的選戰

台琉帆船賽25周年！基隆副市長邱佩琳率隊訪沖繩　增進台日關係

桃園「靜桃專案」加強攔檢改裝車　律師：合法更應該肯定

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

報考航空公司地勤必看！　平均月薪落在4萬～4萬3

基北北桃1200都會通定期票　6／15開放購票設定

基北北桃1200月票6／15開賣　謝國樑：市民通勤出遊都會通

抓緊韓國疫後旅遊商機　基隆市府力推山海城遊程魅力

基隆與日本宮古市交流會啟動　副市長邱佩琳：預祝帆船賽圓滿成功

台南勞工局端午愛心粽　境外生大讚人情味

桃園唯一！永豐高中榮獲「2022第16屆波蘭國際發明展」金牌獎

連續33年！台電獎助學金頒獎　大甲溪電廠319萬激勵青年學子

國民黨正式通過徵召姚正玉參選立委　打一場下架民進黨的選戰

台琉帆船賽25周年！基隆副市長邱佩琳率隊訪沖繩　增進台日關係

桃園「靜桃專案」加強攔檢改裝車　律師：合法更應該肯定

基北北桃1200都會通定期票　6／15開放購票設定

讓他對你黏TT！　12星座更依賴你祕訣大公開

歐洲議會通過未來「AI監管計畫」　料成全球首套相關規範

快訊／冠軍3連霸野獸哭了！　林志傑：靠意志力撐到最後

布林肯18日訪中會晤資深官員　討論保持美中溝通管道暢通

不擔心球速沒回來　金安自信：球路搭配能應對

4種「買了之後會不開心」的商品　購物前先踩煞車

許傑輝遭女星爆要求「巧克力夾乳溝」！　目擊者小嫻心疼發聲：妳好勇敢

全台7大「正妹女警」一次看！超Q女警撞臉林明禎　粉絲嗨：已戀愛

基北北桃1200月票6／15開賣　謝國樑：市民通勤出遊都會通

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

地方熱門新聞

雲林刑事小隊長破案未記獎反遭職場霸凌　縣警局調查結果出爐

行人穿越道撞死行人判1年2月

屏東縣抽檢56件粽子　檢驗結果出爐

來台旅遊山區迷航+刁車　新加坡6口之家獲警救援

喜憨兒募集端午溫暖送

國民黨正式通過徵召姚正玉參選立委

鋼筋放24樓施工架掉落險砸傷人　市府開罰20萬元

端午節有機培養土5倍大放送

南消婦宣員深入區里宣導防火

「靜桃專案」惹民怨　律師：合法應肯定

1200定期票將開賣　桃捷定期票、回數票優惠退

最高齡畢業生！　南投80歲阿嬤讀書圓夢：鄰居鼓勵我

南消與在地企業簽署合作備忘錄

為核給代理教師全年聘期延長

更多熱門

相關新聞

基隆與宮古市交流會啟動　副市長：預祝帆船賽圓滿成功

基隆與宮古市交流會啟動　副市長：預祝帆船賽圓滿成功

基隆市副市長邱佩琳於今（14日）下午乘飛機抵達沖繩縣宮古島，參與「第19次台琉友好親善國際帆船賽基隆市歡迎交流會」，民政處長張淵翔、產發處長林鼎超、市議員施偉政、鄭愷玲、陳宜、林旻勳、工策會理事長劉錡錡、姐妹市促進會陳世斌共同參與，為基隆市與宮古市建立友好交流，預祝帆船賽事圓滿成功。

台琉帆船賽25周年　基隆副市長率隊訪沖繩

台琉帆船賽25周年　基隆副市長率隊訪沖繩

3年前參賽受協助　韓單車冠軍情侶寄泡菜感恩

3年前參賽受協助　韓單車冠軍情侶寄泡菜感恩

擁3槍男一出門秒被壓趴　同住2通緝犯也栽了

擁3槍男一出門秒被壓趴　同住2通緝犯也栽了

台電獎助學金頒獎　謝國樑盼推動電纜地下化

台電獎助學金頒獎　謝國樑盼推動電纜地下化

關鍵字：

基隆韓國

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀交往女神

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

老翁怒搧大學生4巴掌後猝死　家屬索賠215萬

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

更多

最夯影音

更多
Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面