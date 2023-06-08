不是用碗！李多慧「1招」煮泡麵：我更喜歡　鄉民看呆了

記者曾筠淇／綜合報導

南韓人氣啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）來台後，一舉一動都受到關注。李多慧最近分享一部「比賽結束後都會做什麼」的影片，結果其中吃泡麵的片段就引發網友討論，「我只好奇那樣泡得熱嗎」、「韓國人真的這樣吃」。

李多慧日前在YouTube頻道上貼出「李多慧在比賽結束後都會做什麼..? 24小時都不夠用.. 台灣日常vlog」的影片，24分10多秒處，李多慧說她因為肚子餓，跑去超商買袋裝泡麵。她當時便拋問，「台灣用不用袋子煮麵呢？大家知道用袋子煮麵的方法嗎？」

李多慧透露，在韓國，當兵的男人吃泡麵時，會直接在袋子裡煮，「就像我現在沒有鍋，只有熱水的時候，就可以用袋子煮麵，比起碗麵，我更喜歡煮的麵」。

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▲▼李多慧吃泡麵。（圖／翻攝自YouTube／이다혜）

這段畫面，被網友轉貼至PTT的Gossiping板上，他直呼李多慧吃泡麵時竟然不用碗，有人也是直接用袋子裝熱水嗎？

話題引發討論，不少網友留言表示，「第一次看到這種吃法」、「從來沒這樣吃過，也沒看過別人這樣吃耶」、「以前看漫畫有看過，韓國吃法」、「有看過外國人這樣吃」、「我只好奇那樣泡得熟嗎」、「以前跟韓國人住的時候有看過」、「我大學消夜也是這樣吃啊」、「哇！我都沒想過可以這樣吃欸」。

▲▼這方法引發討論。（圖／翻攝自YouTube／이다혜）

不過也有許多網友擔心，「這樣真的好嗎」、「韓國的包裝真的不會漏水嗎」、「不會漏水嗎」、「感覺超燙超危險」、「袋子不會破掉嗎」。

這樣的煮法引發討論，根據《TVBS新聞網》，過去曾有專家表示，由於塑膠袋的品質好壞不一，就算熱水溫度在包裝袋可承受範圍內，最好還是用碗吃會比較安心。