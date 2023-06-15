餵藥案不是單一個案？　賴品妤爆：汐止學童驗出微量安眠藥

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

新北市板橋某幼兒園日前發生幼兒遭餵食藥物事件，多名學童體內驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物反應，引發社會譁然。不過，民進黨立委賴品妤15日爆料，有來自汐止的家長在臉書社團裡發文，說小孩有提到吃藥狀況，而在檢驗後也驗出微量安眠藥成份，讓她感到相當憂心，呼籲家長盡快帶去檢驗。

有名網友今日在臉書社團「內湖&松山&南港&汐止集團」中分享，當晚詢問小孩在校有沒有吃飯，結果小孩卻無意間說出「有吃藥藥」，且明確說出其他兩位用藥孩童的名字及前後順序。雖然學校提供單一監視器畫面，確認當時沒有所謂「吃藥藥」，但後來的檢驗結果讓她無法信任。

該名網友指出，她沒有其他家長的聯繫方式，只能終止學校對她小孩繼續用藥的可能，校方打算怎麼處理她不清楚，但明確感受到不讓其他家長產生疑慮。她表示，當天調閱監視器畫面查看的時間剛好是下午時段，學校主管表示晚點是下課時間擔心影響動線，所以把她指引到另一間小空間裡，並說明該校調閱監視器沒有大家想像的容易，才僅提供單一鏡頭給她看，「請問身為家長能不起疑？」

該名網友透露，雖然小孩就讀幼幼班近一年並沒有什麼異常，「但我的孩子確實被檢驗出微量安眠藥成份，試問哪個家長不擔心？檢驗的出來代表是長期服用，往後對小孩有什麼影響及副作用誰知道？」呼籲其他家長盡快帶去檢驗，她現在最擔憂就是正在就讀同所幼兒園的同學。

對此，賴品妤表示，看到有來自汐止的家長在臉書社團裡發文，說小孩有提到吃藥狀況，而在檢驗後也驗出微量安眠藥成份，讓她感到相當憂心，呼籲家長盡快帶去檢驗。

賴品妤說，她心情非常焦慮，因為最擔心的事情真的出現了，就是「餵藥案很可能不是單一個案」，而這也是她為何一再督促教育部與新北市政府必須詳細徹查全市各間幼兒園的原因。賴品妤指出，當她看到該篇貼文，就立刻請助理聯繫家長，希望能在第一時間掌握資訊，盡快提供必要協助。

對於日前「幼兒園餵藥案」，教育部國教署曾發函各縣市教育局，要求確實督導轄內公私立幼兒園幼兒用藥安全並落實稽查，幼兒園應訂立託藥措施，若有違法用藥情事，須依規定在24小時內完成通報。而新北市教育局今已立即派員至該園留存監視器資料，同時指派專案專責輔導員，主動提供家長相關諮詢和聯繫，並已商請部立台北醫院儘快對外說明檢驗報告內容。

新北衛生局呼籲，外界尊重醫療專業與科學數據，不要隨意臆測發布不實言論，以免引發社會恐慌，造成對家長和幼童的二度傷害。

▲家長在臉書曝光學童驗出微量安眠藥成份。（圖／翻攝自Facebook／內湖& 松山 & 南港 & 汐止 集團）

