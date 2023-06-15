揭綠製造幼兒園餵藥案「3大謠言」　國民黨要賴清德出面道歉

▲國民黨中央黨部今日舉行記者會，桃園市議員凌濤（右）、國民黨副發言人廖偉翔（左）出席。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨多次質疑新北幼兒園疑似餵藥案早於4月就有通報，但新北市府已一再表明是謊言。國民黨今（15）日召開「謠言餵食器？！賴清德應為『疑似餵藥案』三大謠言出面道歉」記者會，國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤、台中立委參選人暨國民黨副發言人廖偉翔等出席，質疑賴清德不僅本人造謠，也放任屬下造謠，難道民進黨為了自身政治利益，寧可犧牲社會安定？呼籲賴清德應針對這三大謠言出面道歉。

廖偉翔說，民進黨為選情做不良示範，民進黨惡意造謠，羅致政、顏蔚慈通過影射及謠傳，稱新北私幼餵藥、餵毒達兩年，其實是新北市長信箱及1999在4月份「均無相關通報」；賴清德、張宏陸、蘇巧慧、吳崢、卓冠廷、張志豪、戴瑋姍等人均謠傳家長4月就透過1999陳情或市長信箱陳情，事實是民進黨無中生有，新北直到5月15日才接獲通報；戴瑋姍稱「藥物濃度檢測結果為64，證明就是有被餵食巴比妥」，事實是民進黨製造恐慌，兒童檢驗為「陰性」。

廖批，民進黨根本是「造浪者」變成「造謠者」，選擇顧自己不顧人民、選恐慌不選安定。現在家長最需要的是真相，希望民進黨提供真相而不是恐慌，民進黨未經查證亂放消息，已讓家長憂心忡忡，社會陷入恐慌，現在需要的是真相讓家長安心，而不是讓造謠擾亂民心。

凌濤表示，黨上到主席賴清德、下到發言人及多位所屬民代所說的話一一被檢視，結果都是謠言，孩童權益受到嚴重傷害，希望賴清德趕快約束同黨同志，同時出來道歉，應該要依照《社會秩序維護法》散播謠言的罪名罰三萬元！如賴清德發言人公開表示「藥物濃度檢測結果為64，證明就是有被餵食巴比妥」，就被台灣臨床病理暨檢驗醫學會理事長朱芳業打臉，為了避免偽陽性，若測到小於200納克（ng/ml）則判定為陰性，實際上檢驗報告上64數字的旁邊也有(-)，可見結果本來就是陰性，發言人竟不顧事實造謠，表現十分低劣。

凌濤強調，接獲幼兒園疑似餵藥案通報後，新北市府第一時間就成立專案小組調查，結果中央政府卻表示開發檢驗毛髮的方法需要三個月。請問賴清德，到底誰在吃案？誰在包庇？一目了然！呼籲賴清德，過去你是醫學專業背景，今天遇到需要尊重醫學專業的案件，居然放任發言人到處造謠，甚至你本人也造謠稱家長「4月中」就反映給新北市府，為了自己的政治利益給社會添亂，有資格擔任中華民國總統嗎？賴清德應針對三大謠言出面道歉。